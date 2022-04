কলকাতা, 26 এপ্রিল : শুরুর দিনেই চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল বাংলা ছবি 'বাঘ'। অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে 'বাঘ' বানিয়েছেন পরিচালক সৌরীশ দে (Saurish Dey's film Baagh was screened at the Kolkata film festival) । মুখ্য চরিত্রে বিশ্বনাথ বসু ।

প্রত্যেকটা মানু্ষের মধ্যেই একটা বাঘের বসবাস । প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই রয়েছে প্রতিবাদী সত্ত্বা । কেউ সেই সত্ত্বা দেখাতে পারে কেউ পারে না। এরকমই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে এই ছবি । মুখোশ পরে থাকতে দেখা যাবে দুটি চরিত্রকে । ছবিতে দেখা যাবে বাঘের ইন্টারভিউ । বাকিটা বলে দিলে চমক চলে যাবে । আগামী 28 এপ্রিল নজরুল তীর্থে দেখানো হবে ছবিটি ।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বনাথ বসু । তিনিই এখানে বাঘের ভূমিকায় । এ ছাড়াও রয়েছেন অভ্রশঙ্কর রায়, ফইজ আলম খান, অমিত দে প্রমুখ । ফইজ আলম খানকে দেখা যাবে ছাগলের চরিত্রে । ছবির কাহিনি লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং । সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন রাজীব সেনগুপ্ত । সম্পাদনা করেছেন সৌরীশ দে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শুভ্র প্রামাণিক, সম্রাট রায় । প্রযোজনা করেছেন স্নিগ্ধা বিশ্বাস ।

সাদা-কালো এই ছবিটির সময়সীমা 80 মিনিট । সৌরীশ দে এর আগে বানিয়েছেন 'জুতো' ছবিটি । নানা ফেস্টিভ্যালে ঘুরেছে সেই ছবি । পরিচালকের আগামী ছবি হল 'ফুড়ুৎ', কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানালেন সৌরীশ দে ।

