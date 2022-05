মুম্বই, 26 মে : করণ জোহরের পঞ্চাশতম জন্মদিন উদযাপনের পার্টিতে প্রায় সকলেই পৌঁছেছিলেন জোড়ায় জোড়ায় ৷ তা সে ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফই হন বা সইফ আলি খান-করিনা কাপুর জুটি ৷ হাতে হাত ধরে আসর মাতিয়েছেন ঐশ্বর্য রাই-অভিষেক বচ্চনও ৷ ব্যতিক্রম শুধু তিন জনের বেলায়, রণবীর সিং, রণবীর কাপুর এবং অনুষ্কা শর্মা ৷ বিরাট ব্য়স্ত আইপিএলে, আলিয়া বিদেশে শ্যুট করছেন, আর দীপিকা রয়েছেন কানে ৷ তবে করণের পার্টির চাঁদের হাটে জীবনসঙ্গীদের সঙ্গে না পেলেও অনুরাগীদের মন মাতাতে কোনও খামতি রাখেননি কেউই ৷ অনুষ্কার পোশাক দেখে তো চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল স্বয়ং বিরাট কোহলিরই (Virat on The New Look of Anushka ) ৷

এদিন যে কালো গাউন বেছে নিয়েছিলেন অনুষ্কা তা ছিল যাকে বলে রীতিমত সাহসের পরাকাষ্ঠা ৷ পোশাকের নানা জায়গায় সাহসী কাটাছেঁড়া ৷ তার ওপর খোলা চুল, স্পষ্ট বক্ষবিভাজিকার আভাস এভাবে সামনে এলে যে কারও মনেই যে ঝড় উঠবে তা বলাই বাহুল্য ৷ চুপ থাকতে পারলেন না বিরাটও ৷ অনুষ্কা তাঁর এই নতুন লুকের ছবি পোস্ট করতেই জানিয়ে দিলেন মনের কথা ৷ পোস্টের নীচে এদিন রানমেশিন লেখেন , "ওয়াও" ৷ আর এতেই থামেননি তিনি সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বেশ কিছু ইমোজি ৷ ইমোজির চোখেও স্পষ্ট প্রেমের নেশা ৷

বিরাটের জন্য এবারের আইপিএল ব্যাট হাতে মাঝারি মানের গেলেও তাঁর দল পৌঁছে গিয়েছে কোয়ালিফায়ারে ৷ অর্থাৎ ফাইনাল খেলার সুযোগ থাকছে চিকুর জন্য ৷ আর অনুষ্কার কাজের কথা বলতে গেলে তাঁকেও খুব শীঘ্রই পর্দায় দেখা যাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ৷ বাংলার পেসার ঝুলন গোস্বামীর চরিত্রটিকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন তিনি ৷