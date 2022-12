দেরাদুন, 31 ডিসেম্বর: গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আপাতত দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন ভারতের কিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্ত । শুক্রবার ভোরে দিল্লি থেকে নিজের গাড়ি চালিয়ে উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ঋষভ ৷ পথে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, ড্রাইভিং সিটে বসে তাঁর চোখ বুজে এসেছিল ৷ ক্ষণিকের সেই অসতর্কতায় এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ শরীরের বেশ কিছু জায়গায় চোট রয়েছে তাঁর ৷ এবার তাঁকে দেখতে এলেন অনুপম খের এবং অনিল কাপুর (Anupam Kher and Anil Kapoor visit Max Hospital) ৷

দেরাদুনেই ছিলেন এই দুই বর্ষীয়ান অভিনেতা ৷ আর তাই ঋষভের খবর শোনার পরেই তাঁরা তাঁকে দেখতে ছুটে আসেন হাসপাতালে ৷ অনুপম-অনিল দু'জনেই ক্রিকেটের ভক্ত ৷ ঋষভের চমৎকার ব্যাটিং এবং কিপিংয়ের ফ্যানও তাঁরা ৷ তাই প্রিয় ক্রিকেটারকে দেখতে এদিন হাসপাতালে আসেন দুই তারকা ৷ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দু'জনেই বলেন, "ঋষভ একজন যোদ্ধা ৷ ও ভালো আছে আর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ৷" খুব দ্রুত ঋষভ মাঠে ফিরবেন, আশাবাদী দুই তারকাই (Anupam-Anil met Rishabh Pant) ৷

একইসঙ্গে এদিন অন্যদের সতর্ক করতেও ভুললেন না অনুপম ৷ তিনি জানান, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে সচেতন ভাবে এবং সতর্কভাবে গাড়ি চালানো একান্ত জরুরী ৷ ঠিক কতখানি আহত পন্ত তা নিয়ে সেভাবে কথা বলেননি দুই তারকার কেউই ৷ তবে যেটুুকু জানা গিয়েছে তা হল ঋষভের গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে সম্পূর্ণভাবে জ্বলে যায় ৷ আর তাঁর শরীরে কিছুটা অংশ ঝলসে গিয়েছে ৷ সেই কারণে ঋষভের প্লাস্টিক সার্জারিরও প্রয়োজন হতেই পারে ৷ ডিজিসিএর একটি বিশেষ দলও আসছে তাঁর খোঁজ নিতে ৷ প্রয়োজনে তাঁকে এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হতে পারে(Injured Rishabh Pant May be Airlift to Delhi) ৷ বিসিসিআই জানিয়েছে, ঋষভের ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে পায়ের আঙুল, ডানহাতের কবজিতে চোট লেগেছে(Rishabh Pant Car Accident) ৷

সব মিলিয়ে ভারতীয় এই কিপার-ব্যাটারের চোট যে গুরুতর এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ তবে তাঁর বিশ্বব্যাপী অনুরাগীরা আশাবাদী খুব দ্রুত সেরে উঠবেন এই তারকা ৷ আবারও মুখ্য় ভূমিকা নেবেন ভারতের জয়ে ৷ ঠিক যেমন আশাবাদী অনিল-অনুপমরা ৷

