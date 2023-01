কলকাতা, 7 জানুয়ারি: শীতের রোদ গায়ে মেখে আর ছোটদের মন মাতিয়ে মুক্তি পেয়েছে 'হামি 2'। আর এবার হাজির হল এই ছবির টাইটেল ট্র‍্যাক ভার্সন টু (Anjan Dutt Sings The title track of Haami 2)। এই ভার্সনের অন্যতম চমক হল সুরকার অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মেলালেন অঞ্জন দত্ত । অর্থাৎ, ছবির নিতাই জ্যাঠা ( title track of Haami 2)।

উল্লেখ্য, 'হামি 2'-এর অ্যালবামে প্রধানত সব গানই ছোটদের গাওয়া (New Film Haami 2 Songs)। কিন্তু এবার টাইটেল ট্র্যাক ভার্সন 2-এ সুরকার অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মেলালেন অঞ্জন দত্ত নিজেই । বলা বাহুল্য, 'হামি 2' ছবিতে অঞ্জন দত্ত নিতাই জ্যাঠার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের প্রচুর ভালোবাসা এবং প্রশংসা পেয়েছেন । তাই দর্শকের উপরি পাওনা অঞ্জনকণ্ঠে এই গান। নিতাই জ্যাঠা থুড়ি অঞ্জন দত্তর কথায়, " নিতাই জ্যাঠার চরিত্রটা আমার জীবনে একটি অন্যতম প্রিয় চরিত্র হয়ে থেকে যাবে ৷ এই যে বাচ্চাদের গাওয়া অ্যালবামে আমি যোগদান করতে পেরেছি এটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের। এছাড়া ছোটদের সঙ্গে কাজ করার আনন্দ তো আছেই । সব মিলিয়ে ভরপুর মজা পেলাম 'হামি 2'-কে ঘিরে।"

গত 15 দিনে 2 লাখ 25 হাজার মানুষ দেখেছেন 'হামি 2'(New Film Haami 2 Box Office)। তবে কত টাকার ব্যবসা এই ছবি করেছে তা জানাতে নারাজ প্রযোজকদ্বয় । বাংলায় এই ছবির সঙ্গেই মুক্তি পেয়েছিল দেবের 'প্রজাপতি' এবং সন্দীপ রায়ের 'হত্যাপুরী'-ও ৷ তাই বক্স অফিসের লড়াইটা যে বেশ কঠিন ছিল, তা বলাই বাহুল্য ৷ আর দেব মিঠুনের 'প্রজাপতি'-ও যে বেশ ভালোই উড়ছে হলে তা নিজেই জানিয়েছেন সুপারস্টার ৷

গত 15 দিনে 2 লাখ 25 হাজার মানুষ দেখেছেন 'হামি 2'

আরও পড়ুন: গোয়া সফরের ছবি শেয়ার তমন্নার, বিজয় কোথায় প্রশ্ন ফ্যানেদের

একদিকে এই ছবির টাইটেল ট্র্যাক ভার্সন-2-এ গলা মেলালেন অঞ্জন তেমনই তাঁর নিজের পরিচালিত ছবিও ৷ অঞ্জন দত্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছেন এক নতুন গোয়েন্দাকে। নাম তার সুব্রত শর্মা । আর অঞ্জন দত্ত সেই ছবিতে ভূতের চরিত্রে । গোয়েন্দাকে সেই ভূত পরিচালনা করে । বাকিটা চমক । ছবির নাম 'রিভলভার রহস্য'। আসবে এই বছরেই। মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার ।