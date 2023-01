কলকাতা, 18 জানুয়ারি: একেনকে একা রেখেই চলে গেলেন স্রষ্টা সুজন দাশগুপ্ত (Death of Sujan Dasgupta )৷ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না পর্দার একেন বাবু । অনির্বাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছেন ৷ লেখকের এই চলে যাওয়া মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে (Anirban Chakrabarti on Death of Sujan Dasgupta)৷

অনির্বাণের কথায়,"আমি আধ ঘণ্টা আগে খবরটা পেলাম। খবরটা সত্যি না মিথ্যে সেটা বুঝতেই অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল । তাই গুছিয়ে কিছু বলার অবস্থায় আমি নেই । আগামী 24 জানুয়ারি আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু সেই দেখা আর হল না। একেনের নতুন সিজনের ঘোষণার দিন এসেছিলেন সুজন বাবু ৷ এই বইমেলায় ওঁর একেন সমগ্রর ষষ্ঠ পর্ব প্রকাশের কথা ছিল । সব অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলেন । উনি মাঝে একটু অসুস্থ হয়েছিলেন । কিন্তু পরে তো সুস্থও হয়েছিলেন ৷ আমি এখনও মেনে নিতে পারছি না (Anirban on Eken Babu Creator Sujan Dasgupta )।"

প্রসঙ্গত ডিসেম্বরেই ওয়েবে হাজির হয়েছে 'একেন বাবু এবার কলকাতায়'। আর সেই কারণেই আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন একেনের স্রষ্টা সুজন দাশগুপ্ত । তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এসভিএফ -এর তরফ থেকে । পর্দার একেন্দ্র সেনের প্রশংসা করেছিলেন লেখক । তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, "পর্দার একেনের সঙ্গে আমার লেখার একেনের কোনও মিল নেই। তবু এখন একেনকে নিয়ে লিখতে বসলেই অনির্বাণের মুখটা মনে পড়ে যায়।" ওয়েবে একেনের ষষ্ঠ সিরিজের ঘোষণাপর্বে এসে আর মার্কিন মুলুকে ফেরত যাননি একেন স্রষ্টা । কিছুদিন থেকে গিয়েছিলেন শহরেই। কেননা এ বছর বইমেলাতেই প্রকাশিত হতে চলেছে তাঁর একেন সমগ্রর ষষ্ঠ ভাগ ।

কিন্তু আজ সকালেই একেন ভক্তদের জন্য এল বড় দুঃসংবাদ । কলকাতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল লেখকের মৃতদেহ । মাত্র কয়েকদিন আগেই সুজন বলেছিলেন একেনকে নিয়ে লিখতে বসলেই তাঁর অবির্বাণের কথা মনে পড়ে যায় ৷ এই প্রসঙ্গ তুললে এদিনও অনির্বান বলেন, "এটা যে কত বড় পাওনা তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।"