কলকাতা, 29 অগস্ট: আগামী 30 সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে দেব- প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাংলা ছবি 'কাছের মানুষ'(Prosenjit Dev New Film Kacher Manush)। সম্প্রতি হাজির হয়েছে ছবির ট্রেলার । আর সেই ট্রেলার দেখেই বুম্বাকে টুইটারে ছবির জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানালেন বিগ বি । শুধু তাই নয় শেয়ার করলেন ছবির ট্রেলারও (Big B Shares The Trailer of Kacher Manush)৷

এদিন নিজের টুইটারে 'কাছের মানুষ' ছবির ট্রেলার শেয়ার করে তিনি লেখেন, বুম্বার জন্য সর্বদা ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা (Big B on Prosenjit) ৷ এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন দুটি লাভ ইমোজিও (Big B on Kacher Manush)। এর আগেও টলিউডের বহু ছবির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট কর‍তে দেখা গিয়েছে বড় মনের মানুষ বিগ বিকে । এমনকী এর আগে প্রসেনজিৎকে কাকাবাবু সাজে দেখার পরেও শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি অমিতাভ ৷ বাংলা ছবির প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা বোঝা যায় এখান থেকেই ৷

আগামী 30 সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে দেব প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জুটির নতুন ছবি কাছের মানুষ

এই প্রথমবার দেব এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে জুটি বেঁধে বড় কাজ করছেন কোনও ছবিতে । আগের দু'টি ছবি 'জুলফিকর' এবং 'ককপিট'-এ দুজনকে একসঙ্গে সেভাবে পায়নি দর্শক । কিন্তু দু'জনেই ছিলেন ছবিতে । এবার স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে দেবের । তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা প্রিয় বুম্বাদাকে নিজের প্রোডাকশন হাউজের কোনও ছবিতে অভিনয় করাবেন । এবার সেই স্বপ্নপূরণ হল।

ওদিকে দেবের সঙ্গে কাজ করতে পেরেও খুশি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও । তাঁর কথায়,"আমিও এক সময় সব ছবিতে ঢিসুম ঢিসুম করে গিয়েছি । এরপর ধীরে ধীরে অন্য স্বাদের ছবিও করেছি । দেবও নিজেকে ভাঙছে ধীরে ধীরে । ওর সঙ্গে কাজ করে আমিও খুশি । আমার ছেলের মোবাইলের কলার টিউন দেবের একটি বিখ্যাত ছবির গান । সুতরাং দেবের জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গাই নেই । চেষ্টা করেছি দু'জনে ছবিটাতে কিছু বলার । আশা করি সবার ভাল লাগবে ।"