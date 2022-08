মুম্বই, 31 অগস্ট: সাম্প্রতিক কোনও জনপ্রিয় বিষয়কে পুজোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া শিল্পীদের রীতি ৷ ঠিক যেমন বাঙালির প্রিয় দুর্গাপুজোয় ঢুকে পড়েছিল কোভিড, স্থান পেয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকের দল, সোনু সুদ অথবা রেড ভলেন্টিয়াররা ৷ এবার গণেশ চতুর্থীতে মূর্তির উপরেও চলল শিল্পীর তুলি ৷ মা ঊমার আদরের এই সন্তানকে এবার দেখানো হল পুষ্পরাজের লুকে (Lord Ganesha Statue Inspired by Pushpa) ৷

গণেশ চতুর্থীর উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে নানা ধরনের গণেশের মুর্তি ৷ যার মধ্য়ে একটিতে দেখা গেল গণেশের পুষ্পারাজ লুক ৷ আল্লু অর্জুনের পুষ্পারাজ চরিত্রের স্টাইল নকল করে শিল্পী গণপতিকে সাজিয়েছেন কুর্তা-পাজামায় ৷ তিনি বসে রয়েছেন এক খণ্ড চন্দন কাঠের গুঁড়ির ওপর আর তাঁর হাত ছবির পুষ্পার মতোই থুতনির নীচে (Lord Ganesha Pushpa Look)৷

স্বাভাবিকভাবেই এই মুর্তি এখন রীতিমতো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় (Lord Ganesha Pushpa Look Goes Viral) ৷ তবে অনেক আল্লু অর্জুন ফ্যানেরা যেমন লিখছেন, "গণপতি বাপ্পা মোরিয়া, আল্লু অর্জুনের পুষ্পা জনপ্রিয়তার নতুন শিখরে পৌঁছাল, অভিনেতার লুকেই সাজানো হল গণপতি বাপ্পাকেও ৷" আবার তেমন একাংশ অখুশি এই ধরনের কাণ্ডে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "এটা কি ধরনের ইয়ার্কি ? আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না ৷ আমি জানি আপনি আল্লু অর্জুনের ভক্ত কিন্তু এটা কি ? আপনি গণপতি ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন (Lord Ganesha Pushpa Look Controversy)!"

'পুষ্পা: দ্য রাইজ' ছবির বিশাল বক্স অফিস সাফল্য তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে ৷ 2021 সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল সুকুমার পরিচালিত এই ছবি ৷ যা তুলে ধরে লাল চন্দন কাঠের চোরা কারবারের কাহিনি ৷ ছবিতে অভিনয় করেছেন রাশ্মিকা মান্দানা এবং আল্লু অর্জুন জুটি ৷