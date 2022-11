মুম্বই, 15 নভেম্বর: সম্প্রতি কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন বলি সুন্দরী আলিয়া ভাট ৷ 6 নভেম্বর কোল আলো করে এসেছে রণলিয়া'র কন্যাসন্তান ৷ স্বভাবতই কাপুর পরিবারে এখন বইছে আনন্দের জোয়ার ৷ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিলেন অভিনেত্রী ৷ 10 নভেম্বর স্বামী রণবীর কাপুরের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছেন তিনি (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt)৷ এবার মাতৃত্ব যাপনের প্রথম ছবি শেয়ার অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করলেন তিনি(Mama Alia Bhatt shares first photo since daughters birth)। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের উদ্দেশ্য়ে একটি ছবি শেয়ার করেছেন আলিয়া । সেখানেই দেখা গেল তাঁর মাতৃত্বের আনন্দের প্রকাশ ।

আদতে নিজের কোনও ছবি এদিন শেয়ার করেননি নায়িকা (Alia shares first photo since daughters birth)। বরং ছবিতে তাঁর মুখ একেবারেই ঝাপসা । কিন্তু ক্য়ামেরা ফোকাস করা হয়েছে তাঁর হাতের কফির কাপের উপর । আর তাতে লেখা রয়েছে 'মাম্মা' শব্দটি । তাঁর এই ছবির ক্য়াপশনেও নায়িকা লিখেছেন, "হ্যাঁ এটাই আমি ।" স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই ছবিতেও ফ্যানেদের মন্তব্যের বন্যা বয়ে গিয়েছে । এখনও সোশাল মিডিয়ায় সদ্যজাতের মুখ দেখাননি অভিনেত্রী ৷ অনুষ্কা শর্মা বা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতোই একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রণলিয়া জুটিও (Ranbir takes wife Alia and Baby Daughter home)৷

গত জুন মাসে আলিয়া ও রণবীর ঘোষণা করেন যে, তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বাবা-মা হতে চলেছেন তারা (Ranbir kapoor and Alia Bhatt Daughter)৷ ইনস্টাগ্রামে যে ছবিটি পোস্ট করেন আলিয়া তাতে দেখা গিয়েছিল আল্ট্রা সোনোগ্রাফি হচ্ছে অভিনেত্রীর ৷ আর পাশে রয়েছেন তাঁর স্বামী রণবীরও ৷ ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছিলেন, "আমাদের সন্তান...খুব শিগগিরই আসছে ৷"

এরপর 6 নভেম্বর সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্য়মে সকলকে এই সুখবর দেন আলিয়া ৷ আলিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, "আর এ বার আমাদের জীবনের সেরা খবর, আমাদের সন্তান এসেছে...কী ম্যাজিকাল সেই মেয়ে ৷ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভালোবাসার বিস্ফোরণের মধ্যে রয়েছি ৷ আমরা আশীর্বাদধন্য বাবা-মা ৷"

আলিয়া-রণবীরকে শেষ একসঙ্গে পর্দায় দেখা গিয়েছে অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে ৷ অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের এই ছবির শুটিং চলাকালীনই শুরু হয়েছিল তাঁদের ডেটিং পর্ব ৷ যা শেষ পর্যন্ত গড়ায় বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত ৷ আর এবার বাবা-মা হিসাবে জীবনের নতুন সফর শুরু করেছে রণলিয়া জুটি ৷