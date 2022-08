মুম্বই, 27 অগস্ট: বলিউডে ইতিমধ্যেই নিজের জায়গা তৈরি করে ফেলেছেন আলিয়া ভাট অন্যদিকে আবার তিনি অভিষেক করে ফেলেছেন হলিউডেও ৷ কিন্তু এই 'হার্ট অব স্টোন' ছবিতে কাজের সুযোগ কীভাবে এল তাঁর কাছে(Alia Bhatt New Film Heart of Stone)? এবার নিজেই এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়া ৷ একটি ম্যাগাজিনের কাছে এই বিষয়ে আসল কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী (Alia Bhatt opens up on bagging Hollywood debut )৷

তিনি বলেন, "আমার দলই আমার কাছে স্ক্রিপ্টটি পাঠিয়েছিল(Alia Bhatt on Hollywood debut ) এবং তারা বলেছিল, "আপনি তো জানেন ওনারা আপনাকে স্ক্রিপ্ট পড়াতে চান, যদি (আপনি) আগ্রহী হন তবে আমরা পরিচালকের সঙ্গে জুম-মিটের আয়োজন করতে পারি ।" আলিয়ার কথায়, "জুমকে ধন্যবাদ, এটার জন্য় অনেককিছু সহজ এবং সম্ভব হয়ে গিয়েছে ৷ আপনাকে আর মিটিংয়ের জন্য উড়ে(বিমান যাত্রা) যেতে হবে না ৷ সশরীরে হাজির হয়ে মিটিং করতে হবে না ৷ আপনি সহজেই ভার্চুয়াল মিটিং করতে পারেন । আমি স্ক্রিপ্টটি পড়েছি এবং অবশ্যই, আমি শুনেছি যে গ্যাল এতে অভিনয় করতে চলেছেন এবং এটি প্রযোজনাও করছেন (Alia Bhatt on Heart of Stone )৷"

কীভাবে এল সুযোগ, হলিউড অভিষেক নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়া

এই সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাডটকে নিয়েও নিজের আবেগ চাপা দেওয়ার কোনও চেষ্টা করেননি আলিয়া ৷ তিনি স্পষ্টতই জানান, তিনি তাঁর কাজের একজন প্রশংসক ৷ তাঁর কাছে গ্যাল একজন অসামান্য দৃঢ় মহিলা ৷ আলিয়া তাঁর হলিউড অভিষেক নিয়ে বলতে গিয়ে আরও বলেন, "আমার জন্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল আমায় যদি একজন অভিনেত্রী হিসাবে বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তবে আমাকে 100% পুরো বিষয়টি বিশ্বাস করতে হবে ৷ অন্যথায় আমি মনে করি যে আমি ছবিটির ভাল করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছি ।"

আলিয়ার মতে, তাঁকে যদি কোনও কাজ শুরু করতে হয় তাহলে আগে সেই চিত্রনাট্যের প্রতি ভালবাসাটা বিশেষ জরুরি ৷ এই ছবির ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে ৷ আলিয়া এখন ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর আগামী ছবি 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর প্রচার নিয়ে ৷ এই ছবিতেই স্বামী রণবীরের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন তিনি ৷ অন্যদিকে তাঁর 'হার্ট অব স্টোন' নিয়েও ফ্য়ানেদের আগ্রহ যথেষ্ট ৷ নেটফ্লিক্সে মু্ক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷