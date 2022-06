মুম্বই, 4 জুন : প্রথমদিনেই প্রায় 11 কোটি টাকা ঘরে তুলে ফেলল খিলাড়ি কুমারের নতুন ছবি 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' ৷ 'বচ্চন পাণ্ডে' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর এখন এই ছবির দিকেই তাকিয়ে আছে অক্ষয় প্রেমীরা (Samrat Prithviraj Box Office Collection At the First Day)৷ প্রথম দিনে অন্তত খুব আশাহত করেনি এই 'হিস্টোরিকাল ড্রামা'৷ প্রথম দিনেই 10.70 কোটি আয় দেখে খুশি পরিচালক ড. চন্দ্রপ্রকাশ ত্রিবেদীও ৷ চন্দ্রপ্রকাশ জানিয়েছেন প্রথম দিনের আয় এটাই প্রমাণ করে যে দর্শকদের আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার কাহিনির উপর এখনও ভরসা রয়েছে ৷

ফিল্ম ক্রিটিক তরণ আদর্শও জানিয়েছেন এই ছবি প্রথমদিনের আয়ের নিরিখে আপাতত চার নম্বরে রয়েছে ৷ ছবিটি বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে করমুক্ত করা হয়েছে ইতিমধ্য়েই ৷ এই ছবির হাত ধরেই ছবির জগতে পা দিয়েছেন প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী চিল্লার ৷ তাঁর সঙ্গে অক্ষয়ের কেমিস্ট্রিও যে বেশ পছন্দ হচ্ছে দর্শকদের তেমনটাই ধারণা করা যেতে পারে এই আয় থেকে ৷

সামনে রয়েছে প্রথম উইকএন্ড ৷ এই ঐতিহাসিক থ্রিলার প্রথম সপ্তাহান্তে কেমন সফলতা পায় সেদিকেই আপাতত নজর থাকবে সকলের ৷ হিন্দি ছাড়াও তামিল এবং তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছে 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' ৷ ছবিটির পিছনে রয়েছে পরিচালক ড. চন্দ্রপ্রকাশ ত্রিবেদীর 18 বছরের রিসার্চ ৷ সঞ্জয় দত্ত এবং সোনু সুদও এই ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বিশেষ বিশেষ চরিত্রে ৷