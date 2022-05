মুম্বই, 9 মে : সোমবার মুক্তি পেয়েছে সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ'-এর ট্রেলার ৷ এই ঐতিহাসিক ছবির জন্য বহুদিন ধরে যেমন অপেক্ষা করে আছেন দর্শকরা, তেমনই ছবি নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত খিলাড়ি কুমারও ৷ কারণ এই ঐতিহাসিক ছবিতে সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের বীরগাথা ফুটিয়ে তুলতে চলেছেন অভিনেতা ৷ সাধারণভাবে অন্য ছবিগুলির তুলনায় এই ছবি তাই কিছুটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে তাঁর হৃদয়ে ৷

এমনকী সোমবার অক্ষয় এও বলেন তাঁর এই ছবিটি প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দেখা উচিত (Akshay Kumar Requests The Government That Prithviraj Should be Shown in Schools) ৷ কারণ এই ছবি সেই সম্রাট পৃথ্বীরাজের গল্প তুলে ধরে যিনি কেবল ইতিহাসে একটি অনুচ্ছেদ হয়ে রয়ে গিয়েছেন ৷ 'পৃথ্বীরাজ রাসো' নামের একটি বই থেকেই তাঁর পৃথ্বীরাজ সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে যায় বলেও জানান অভিনেতা ৷ অক্ষয় বলেন, "পড়ার জন্য আমাকে একটি বই দিয়েছিলেন ডক্টর সাহেব (দ্বিবেদীর 'পৃথ্বীরাজ রাসো')। আমি ধীরে ধীরে বইটি পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি কত বড় যোদ্ধা ছিলেন । কিন্তু যখন আমরা ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে পড়ি, তখন তিনি কেবলমাত্র একটা অনুচ্ছেদেই থেকে যান।"

অক্ষয় সাংবাদিকদের এও জানান যে তিনি চান শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বব্যাপী ছোটরা এই সিনেমাটি দেখুক এবং ভারত গর্ব করতে শিখুক ৷ শুধু তাই বিদ্যালয়ে এই সিনেমাটি দেখানোর জন্য সরকারকেও অনুরোধ জানান তিনি ৷ তিনি বলেন, "আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা স্কুলে এটা দেখানো বাধ্যতামূলক করেন, যাতে বাচ্চারা আমাদের ইতিহাস, কী এবং কীভাবে ঘটেছিল তা জানতে পারে ।"

আরও পড়ুন : লঞ্চ হল অক্ষয়ের বহু প্রতিক্ষিত ছবি 'পৃথ্বীরাজ'-এর ট্রেলার

এই ছবিতে প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী চিল্লারের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অক্ষয় ৷ 2017 সালের বিশ্বসুন্দরীর খেতাব জেতা মানুষীর বলিউডে অভিষেক ঘটছে এই ছবির হাত ধরেই ৷ জানা গিয়েছে ছবিটির পিছনে রয়েছে ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ ত্রিবেদীর 18 বছরের রিসার্চ ৷ সঞ্জয় দত্ত এবং সোনু সুদও এই ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বিশেষ বিশেষ চরিত্রে ৷ 3 জুন পর্দায় আসছে 'পৃথ্বীরাজ' ৷