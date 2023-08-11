OMG 2 Gadar 2 Twitter Review: 'ওএমজি 2' বনাম 'গদর 2' ! নেটপাড়ার বিশেষজ্ঞদের কাছে এগিয়ে কে ?
Published: 18 minutes ago
OMG 2 Gadar 2 Twitter Review: 'ওএমজি 2' বনাম 'গদর 2' ! নেটপাড়ার বিশেষজ্ঞদের কাছে এগিয়ে কে ?
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হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: শুক্রবারের ম্যাটিনি শোয়ে কে রাজত্ব করবে তার উপরেই ঠিক হয় ইন্ডাস্ট্রিতে কার দর কত বেশি ৷ আর এই সপ্তাহের শুক্রবারটির জন্য রীতিমতো অপেক্ষা করেছেন অনুরাগীরা ৷ একদিকে 'ওএমজি 2' আর অন্যদিকে 'গদর 2' - দু'টি সিক্যুয়ালের লড়াই দেখতে মুখিয়ে দেশ ৷
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#OMG2Review#OMG2 winning hearts ....— Khiladi Kohli (@GoatKohli1818) August 10, 2023
TEPK
Padman and now #OMG2 #AkshayKumar the only actor in Bollywood who never afraid to attempt curragious subject .... pic.twitter.com/kPBLCTdpIi
অক্ষয়ের লাগাতার বক্স অফিস ব্যর্থতার পর এই ছবির ট্রেলার দেখেই ভক্তরা বুঝেছিলেন হয়তো ক্যামব্যাকের সূত্রধর হতে পারে 'ওএমজি 2' ৷ আর অন্যদিকে , 22 বছর পর পর্দায় আবার ফিরেছে সানি-আমিশা জুটির 'গদর 2' ৷ সেই ছবি নিয়েও উত্তেজনা বিন্দুমাত্র কম নয় ৷ বরং প্রি বুকিং দেখে তো অক্ষয়ের ছবির থেকে এই ছবি নিয়ে উৎসাহ কয়েকগুণ বেশি বলেই মনে হয়েছে ৷ কিন্তু কী বলছেন নেটিজেনরা? তাঁদের চোখে কেমন লাগল এই ছবি ৷
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#OMG2Review - ⭐⭐⭐⭐ 1/2#OMG2 is a phenomenal movie with a powerful message. #AkshayKumar makes a strong comeback performance. The work of #PankajTripathi has been exceptional. The rest of the cast fits in well as well. It is a film that has repeated value.@akshaykumar pic.twitter.com/cZnHcACNRQ— 丂卄卂几Ҝ卂尺ᴇ/ᴀ (@iBeingKhiladi) August 11, 2023
অক্ষয় কুমার-পঙ্কজ ত্রিপাঠি-ইয়াম্মি গৌতমের ছবিকে বৃহস্পতিবারই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তরণ আদর্শের মতো সমালোচকরা ৷ তরণ তো এক কথায় 'ভীষণ সহসী' ছবি বলেও আখ্য়া দিয়েছিলেন এই ছবিকে ৷ নেটিজেনদের একাংশের দাবিও তাই ৷ একজন লিখেলেন, "ওএমজি 2 মন কেড়ে নিয়েছে ৷ প্যাডম্যান থেকে ওএমজি 2-অক্ষয় কুমার এমন একজন অভিনেতা যিনি সাহসী বিষয় বেছে নিতে পিছপা হন না ৷"
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Continuing The Legacy of #OMG ♥️— महाकाल 🔱 💫 Boss (@akkian_boss) August 10, 2023
The Masterpiece Content Is Back Again Without Destroying The Cult ness of First Part .#OMG2 Is One aof The Perfect Sequels Ever Made ♥️#AkshayKumar Acting As God >>>#OMG2Review pic.twitter.com/74seWi7iBl
আরেক নেটিজেনের দাবি, "ওএমজি 2 একটি দুরন্ত ছবি যার মধ্যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক বার্তা রয়েছে ৷ অক্ষয় কুমার দারুণ কামব্যাক করলেন। পঙ্কজ ত্রিপাঠির অভিনয় মনে রাখার মতো ৷" অন্য এক অনুরাগীর মতে, "ওএমজি-র উত্তরাধিকার বহনের দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেছেন নির্মাতারা ৷ দারুণ বিষয় ৷ প্রথম পর্বের ছাপ নষ্ট না করে অসাধারণ একটি কাহিনি তৈরি করা হয়েছে ৷ সবেচেয়ে সুন্দর সিক্যুয়াল ৷" আবার কারও দাবি এবার কোর্টরুম ড্রামায় অক্ষয়কে বেজায় একঘেয়ে লাগছে ৷
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• Just Watched #Gadar2 Morning Show— HYPNOtist 🔗 (@Ex_Insaan) August 11, 2023
One Word Review : C-R-A-P
No Story , No Acting, Worst Direction, Makers Just tried to copy paste 2001 movie and Failed Badly. THIS HAS TO BE THE WORST MOVIE EVER I'VE WATCHED IN CINEMA. UTTERLY BULLSHIIT ....
Rating : 0.5/5 #Gadar2Review
অন্যদিকে 'গদর 2' ছবি নিয়ে কী মত নেটপাড়ার? এক্ষেত্রে কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "কোনও কাহিনি নেই। অভিনয় ভীষণ খারাপ, পরিচালনাও তথৈবচ । নির্মাতারা শুধু 2001 সালের ছবিটির কপিপেস্ট করার চেষ্টা চালিয়েছেন ৷" কেউ কেউ আবার এই ছবি নিয়ে ততটা অখুশি নন ৷ একজন তো এও লেখেন, "প্রতিটা মুহূর্ত অসামান্য লেগেছে ৷ অনিল শর্মা এবং সানি দেওলের দারুণ জুটি ৷ বিশেষত দ্বিতীয় পর্বে এই নির্মতারা কিছু দারুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন যার জন্য় ছবিটা দেখতেই হবে ৷"
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• Just Watched #Gadar2 Morning Show— HYPNOtist 🔗 (@Ex_Insaan) August 11, 2023
One Word Review : C-R-A-P
No Story , No Acting, Worst Direction, Makers Just tried to copy paste 2001 movie and Failed Badly. THIS HAS TO BE THE WORST MOVIE EVER I'VE WATCHED IN CINEMA. UTTERLY BULLSHIIT ....
Rating : 0.5/5 #Gadar2Review
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আবার কারও দাবি, "গদর 2 উজ্জ্বল যাত্রা শুরু করল ৷ প্রত্যেক শো নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে ৷ যা বলে দিচ্ছে বক্স অফিসে প্রথম দিনেই দারুণ অভিষেক করবে এই ছবি ৷" সবমিলিয়ে দু'টি ছবি নিয়েই উন্মাদনা রয়েছে চরমে ৷ তাই আগামিদিনেে বক্স অফিসে ফলাফল কেমন হবে সেটাই দেখার ৷
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#OneWordReview#Gadar2 : BLOCKBUSTER— The Queen Kangana LFC 🔥🔥 (@thekangana) August 11, 2023
Rating:⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ½
Loved every bit of this masterpiece collaboration [ #SunnyDeol and director #AnilSharma ] Outstanding DIRECTION & PERFORMANCES. Second half have some brilliant writings which makes the film a must watch... #Gadar2Review pic.twitter.com/XRUjJiAqK6