কলকাতা, 15 জানুয়ারি: ভক্তদের জন্য সুখবর ৷ খুব শীঘ্রই ফের বড়পর্দায় আসতে চলেছে অক্ষয় কুমার (Akshay Kumar) অভিনীত সিনেমা ৷ রবিবার অক্ষয় টুইট করে তাঁর পরবর্তী ছবি সেলফি (Selfiee) মুক্তির দিন ঘোষণা করেছেন ৷ ভালোবাসার মাসে পর্দায় আসতে চলেছে এই মুভি ৷ আগামী 24 ফেব্রুয়ারি সেলফি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে খিলাড়ি কুমার অনুরাগীদের উদ্দেশে জানিয়েছেন ৷

তবে রয়েছে চমক ৷ এদিন অক্ষয়ের টুইটের বার্তা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ তাঁর টুইটের বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায়, ভক্তরা তারকা বানায় । আবার ভক্তরাই তারকাকে ভাঙতে পারেন ৷ একজন ভক্ত তার আইডলের বিরুদ্ধে গেলে কী হয়, তা খুঁজে বের করুন । 24 ফেব্রুয়ারি সিনেমা হলে দেখুন সেলফি (Fans make a star. Fans can also break a star! Find out what happens when a fan turns against his Idol. Watch #Selfiee in cinemas on Feb 24th ) ৷

কী চমক রয়েছে সিনেমা হলে গেলেই তার আভাস পাওয়া যাবে ৷ তবে শুধু অক্ষয় নন, এই ফিল্মে রয়েছেন আর একহিরো ৷ সেলফিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছে 'রোমান্স কিং' ইমরান হাসমি (Emraan Hashmi) ৷ অক্ষয় রবিবার মোশন পোস্টারের মাধ্যমে সেলফি কবে মুক্তি পাবে জানিয়েছেন ৷ আর সেখানেই দেখা যাচ্ছে পুলিশের পোশাকে ইমরান হাসমিকে ৷ খিলাড়ি ও রোমান্স কিং একে ওপরের দিকে বেশ রাগের মেজাজে তাকিয়ে রয়েছেন ৷ এই সব রহস্যেরই উদঘাটন হবে ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ তবে ভক্ত ও তারকার মধ্যেকার কী সমিকরণ লুকিয়ে রয়েছে সিনেমায়, জানতে একটু অপেক্ষা করতে হবে অনুরাগীদের ৷

সেলফি সিনেমাতে অক্ষয়-ইমরানের পাশাপাশি দেখা যাবে দুই নায়িকা ডায়না পেন্টি (Diana Penty) ও নুসরত ভরুচাকে( Nushrratt Bharuccha) ৷ 2019 সালে মুক্তি পাওয়া মালায়ালাম ব্লকমাস্টার ড্রাইভিং লাইসেন্স ছবির রিমেক সেলফি ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রাজ মেহেতা ৷ আগের বছর জানুয়ারি মাসে এই ফিল্মটির শুটিং শুরু হয় ৷ যার ঘোষণা করেছিলেন খোদ অক্ষয় ৷ এমনকী ইমরানের সঙ্গে একটি সেলফির ছবিও তিনি পোস্ট করেন ৷

আরও পড়ুন: 'অভিনন্দন শেহজাদা', সম্পর্কের কচকচানি ভুলে কার্তিকের প্রশংসা করণের