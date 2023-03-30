Bholaa Review: কেমন হল অজয়ের 'ভোলা', কী বলছে নেটপাড়ার রিপোর্ট?
Published: 1 hours ago
Bholaa Review: কেমন হল অজয়ের 'ভোলা', কী বলছে নেটপাড়ার রিপোর্ট?
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হায়দরাবাদ, 30 মার্চ: অজয় দেবগণের নতুন ছবি 'ভোলা' বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ 'দৃশ্য়ম 2' ছবির বিপুল সাফল্য়ের পর অজয়ের এই ছবি নিয়ে সত্যিই আগ্রহের অন্ত নেই দর্শক মহলে ৷ এই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনার দায়িত্বও সামলেছেন অক্ষয় ৷ কিন্তু কী বলছে সোশাল মিডিয়ার রিপোর্ট কার্ড? পরীক্ষায় কি পাশ করল 'ভোলা'? আসুন দেখে নেওয়া যাক (Bholaa Social Media Review )৷
দক্ষিণী ছবি 'কাইথি'-র অফিসিয়াল হিন্দি রিমেক ভোলা ৷ এখানে একজন কয়েদির গল্প তুলে ধরা হয়েছে ৷ ছবিতে অজয়কে দেখা গিয়েছে এই চরিত্রে ৷ এই কয়েদির চরিত্র অত্যন্ত ভয়ংকর ৷ ছবিতে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে টাব্বুকে ৷ 'ভোলা'-য় যে স্ট্যান্ট এবং অ্যাকশন ভরপুর থাকছে তার আভাস মিলেছিল ট্রেলারেই ৷ আর নেটিজেনদের অনেকেরই বেশ পছন্দ হয়েছে এই বিষয়টি ৷
একজন লেখেন, 'ভোলা এই বছরের অন্য়তম সেরা মাস এন্টারটেইনার ৷ অন্যতম সেরা রিমেক ৷ সত্যিই অ্যাকশনে ভরপুর এবং দারুণ উপভোগ্য় ৷ এই ছবি দেখে আপনি একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতির সাক্ষী হবেন ৷ এমনকী কাইথি দেখে থাকলেও আপনি এই ছবিটিকে ভালো না বেসে পারবেন না' ৷ অন্য় আর একজন লেখেন, ' অজয় দেবগণ স্য়ারের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার ৷ কেউ আবার লিখেছেন, 'একেবারে পয়সা ওসুল ছবি' ৷ কারও মতে, 'ভোলা সমস্ত অ্যাকশন ছবির বাপ' ৷
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#Bholaa is winning in Box office its another Big hit from #AjayDevgn𓃵 Raw Action Entertainer Excellent story to back up Ever reliable #Tabu is shining yet again what phenomenal few years she is having HIT AFTER HIT she is delivering @ajaydevgn #BholaaReview pic.twitter.com/TK2rIknlMv— Zubair Memon (@Zubair_memon1) March 30, 2023
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mass , faimly, and emotional,— 🔥Khimesh 🔥 (@ADiansKhimesh) March 30, 2023
Full Paisa basul । 🔥 #AjayDevgn#BholaaReview #BholaaInCinemasnow pic.twitter.com/1yOXtSfR6r
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#BHOLAA is One of the BEST MASS ENTERTAINER from Bollywood this year! One of the best remakes! Truely ENTERTAINING & ACTION PACKED! Gives you a thrilling experience for sure. You ll like it even if u have watched Kaithi .. AMAZINGGG!! #BholaaReview— SAGAR SWARUP (@sagarswarupp) March 30, 2023
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Biggest blockbuster🔥🔥🔥🔥@ajaydevgn— SJ..BHOLAA🔥 (@SACHINSJ34_) March 30, 2023
Sir 🔥🔥🔥🔥
He man deserves more successful🏆💪 film https://t.co/ATmQBp2bbS
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#BholaaReview— 𝔸𝕒𝕕𝕚 𝕊𝕦𝕕𝕖𝕖𝕡𝕚𝕒𝕟 (@AadiSudeepian) March 30, 2023
Worst actor ever seen in bollywood
is @ajaydevgn,his expressions are
too cringe,better retire&start doing
supporting roles in #AkshayKumar
sir films #AjayDevgn Stop direction, spoiled cult classic like #Karthi's #Kaithi, another disaster for AD
Rating 0.5/10🥲 pic.twitter.com/OAiL2L9vER
তবে সবাই যে এই ছবি নিয়ে একইরকম খুশি তা কিন্তু নয় ৷ কেউ কেউ আবার এই ছবির তীব্র সমালোচনাও করেছেন ৷ একজন তো এও দাবি করুন ৷ অজয়ের নাকি পরিচালনার কাজ বন্ধ করা উচিত ৷ তিনি 'কাইথি'র মতো একটি ব্লক বাস্টারকে নষ্ট করেছেন ৷ আরেকজনের মতে, কিছুই তেমন নতুন নেই ছবিতে ৷ শুধু কিছু অ্যাকশনের শো অফ ৷ তবে মানতেই হবে সমালোচনার তুলনায় নেটপাড়ায় অন্তত প্রশংসাই বেশি কুড়োচ্ছে এই ছবি ৷
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