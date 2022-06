মুম্বই, 18 জুন : 11 অগস্ট বিগ দঙ্গলের জন্য় এখন রীতিমত তৈরি সিনেপ্রেমীরা ৷ কারণ একইদিনে পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে আমির খানের 'লাল সিং চাড্ডা' এবং অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'রক্ষা বন্ধন' ৷ 'বচ্চন পাণ্ডে' এবং 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' বক্স অফিসে সেভাবে সফল হতে পারেনি ৷ কার্যত ছবিটিকে দু'টিকে সুপারফ্লপ বলেও মেনে নিচ্ছেন সিনে ক্রিটিকরা ৷ আর তাই 'রক্ষা বন্ধন' ছবির জন্য় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন অনুরাগীরা ৷ এর এই ছবিতেই বিগ দঙ্গলও দেখবেন ফ্যানেরা ৷ তবে এই ক'দিনে শুধু একটি বক্স অফিসের দু'টি বিগ ব্যাটালে জড়াতে চলেছে খিলাড়ি কুমারের নাম ৷ একদিকে যেমন তাঁর বীপরিতে থাকছেন আমির, অন্য়ক্ষেত্রে তাঁর আসন্ন ছবি 'রামসেতু'-কে লড়াই দিতে হবে অজয় দেবগণের 'থ্যাঙ্ক গড' ছবির সঙ্গে ( Film of Both Akshay and Ajay will Release on Diwali)৷

প্রসঙ্গত 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' এবং 'আরআরআর' ছবিতে সহ-অভিনেতা হিসেবে নজর কাড়লেও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে অজয়ের শেষ ছবি 'রানওয়ে 34' ৷ বিগ বি-র সঙ্গে জুটি বাঁধা সত্ত্বেও দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি অজয়ের এই ছবি ৷ তাই তাঁর 'থ্যাঙ্ক গড' ছবি নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন অনেকেই ৷ অন্যদিকে কিছুদিন আগেই নিজের নতুন ছবি 'রামসেতু'-র পোস্টার শেয়ার করে অক্ষয় জানিয়েছিলেন যে এবছর দিওয়ালিতে মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর এই ছবি ৷ ছবিতে সত্যদেব এবং জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে নুসরত ভারুচাকে ।

আর এখন জানা যাচ্ছে একই দিনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে পারে অজয়ের ছবিও ৷ সম্প্রতি এমনটাই টুইট করেছে প্রযোজনা সংস্থা টি সিরিজ ৷ ছবিতে অজয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন রাকুলপ্রীত সিং ৷