মুম্বই, 24 জানুয়ারি: অভিনেতা, পরিচালক তথা প্রযোজক অজয় দেবগণ এবার হাজির তাঁর নতুন অ্যাকশন থ্রিলার 'ভোলা'-র দ্বিতীয় টিজার নিয়ে ৷ মঙ্গলবার নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে তাঁর এই ছবির ঝলক শেয়ার করেছেন অজয় ৷ এই বলি তারকা নিজেই ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ৷ ছবিটি অবশ্য় একটি দক্ষিণী ছবি 'কাইথি'-র হিন্দি রিমেক। এর আগে প্রথম টিজারে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল অজয়ের লুক (Ajay Devgn unveils Bholaa second teaser)৷

গল্প সম্পর্কে আরেকটু আভাস মিলল দ্বিতীয় টিজারে (Ajay Bholaa second teaser) ৷ অজয় দেবগণ মানেই তিনি স্টান্টের দুনিয়ার বাদশাহ ৷ এই ছবিতেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না তারও পরিচয় মিলল টিজারেই ৷ ছবির গল্প নিয়ে খুব বিশেষ কিছু জানা যায়নি যদিও তবে এটুকু বোঝাই যায় থাকছে যথেষ্ট পরিমাণ রহস্য, রোমাঞ্চ আর অ্যাকশন সিকোয়েন্স ৷ এর আগে দেড় মিনিটের প্রথম টিজারে অজয়কে দেখানো হয়েছে একজন জেলের কয়েদি হিসাবে ৷ যার হাতে থাকে গীতা ৷ মানুষটির আসল পরিচয় অবশ্য় কারও জানা নেই ৷ তবে সকলেই জানে তাঁর চরিত্র ভয়ংকর ৷

ছবিতে অজয় ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে থাকবেন টাব্বু ৷ তিনি এখানে অভিনয় করবেন একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ৷ এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে থাকছেন সঞ্জয় মিশ্র, দীপক ডোবরিয়াল, রাই লক্ষ্মী এবং মকরন্দ দেশপাণ্ডে ৷ আগামী 30 মার্চ মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট, অজয় দেবগণ ফিল্মস, সিরিজ ফিল্মস এবং ড্রিম ওয়ারিয়র পিকচার্স(Bholaa Second Teaser Out now) ৷

অজয়ের হাতে 'ভোলা' ছাড়াও রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি ছবি ৷ আপাতত তাঁর শেষ ছবি 'দৃশ্যম 2'-এর জন্য় রীতিমতো প্রশংসা কুড়োচ্ছেন তিনি ৷ এই ছবির পরিচালক ছিলেন অভিষেক পাঠক ৷ 200 কোটিরও বেশি আয় করেছে এই ছবি ৷ এছাড়া 'গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' এবং 'আরআরআর'-এর মতো ছবিগুলিতেও তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছে ৷ পরিচালক হিসাবে এবার তাঁর চতুর্থ ছবিটিও করে ফেললেন অজয় ৷ আগামীতে তাঁকে দেখা যাবে নীরজ পাণ্ডের ছবিতে ৷