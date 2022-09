মুম্বই, 9 সেপ্টেম্বর: শুক্রবার মুক্তি পেল অজয় দেবগন এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা অভিনীত ছবি 'থ্যাঙ্ক গড'-এর ট্রেলার(Thank God Trailer is Out Now) ৷ এর আগে অজয়ের শেষ ছবি 'রানওয়ে 34' সেভাবে সফলতা পায়নি বক্স অফিসে ৷ তাই এই ছবি নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা এখন তুঙ্গে ৷ এর আগেই অজয় সামনে এনেছিলেন তাঁর নতুন এই ছবির পোস্টার (New Movie Thank God)৷ সেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছিল একেবারে স্টাইলিশ পোশাকে ৷ তাঁর চেয়ারে বসে থাকার ধরণেই ফুটে উঠেছিল একটি আলাদা গাম্ভীর্য ৷ যা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়েছিল আগেই (Thank God is Coming Soon)৷

পোস্টারটি শেয়ার করে অজয় লিখেছিলেন, "এই দীপাবলিতে আপনার এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে গেম খেলতে আসছে চিত্রগুপ্ত ৷" ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে 25 অক্টোবর মুক্তি পাবে সেকথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ শুক্রবার ট্রেলারে গল্পের বেশ খানিকটা আভাস দিয়েছেন নির্মাতারা (Thank God Trailer Release ) ৷ তিন মিনিটের এই ট্রেলারটি বেশ সাড়া জাগিয়েছে ইতিমধ্য়েই (Ajay Sidharth New Movie Thank God) ৷

এখানে যমরাজের অধীনস্ত চিত্রগুপ্তের চরিত্রে অভিনয় করবেন অজয় দেবগন ৷ তবে সেই চিত্রগুপ্তের পরনে রয়েছে স্যুট ৷ তিনি আধুনিক, তাই মোটেই তার হাতে কোনও জাবদা খাতা নেই ৷ ট্রেলার অনুযায়ী একটি গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে যমদূতের দরবারে পৌঁছে যায় সিদ্ধার্থ মালহোত্রা অভিনীত চরিত্রটি ৷ আর তার সঙ্গে এই চিত্রগুপ্ত শুরু করেন নানান ধরণের খেলা ৷ কী হবে খেলার ফলাফল তা জানতে হলে দেখতে হবে ছবিটি ৷

আরও পড়ুন: বিবাহবিচ্ছেদ হানি সিং এর, স্ত্রী শালিনীকে খোরপোশ দিতে হবে 1 কোটি টাকা

ছবিতে অজয় সিদ্ধার্থের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন নোরা ফতেহি, রাকুলপ্রীত সিংহরাও ৷ টি সিরিজের ব্যানারে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবির পরিচালনার রয়েছেন ইন্দ্র কুমার, যিনি 'মস্তি', 'টোটাল ধামাল'-এর মতো ছবি তৈরি করেছেন । এই ছবিতেও থাকবে রোমান্টিক কমেডির মশলা ৷