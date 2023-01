ভুবনেশ্বর, 13 জানুয়ারি: ওলিউডে এখন রীতিমতো চর্চায় রয়েছে বাবুশানের আসন্ন হিন্দি ছবি 'দমন' ৷ শুক্রবার ছবিটির হিন্দি ভাষার ট্রেলার শেয়ার করেছেন অজয় দেবগণ এবং বিদ্যুৎ জামালের মতো বলিউড তারকারা( Ajay Devgn and Vidyut Jammwal share Hindi trailer of Daman) ৷ সকলেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই ছবিকে ৷ বাবুশানের এই নতুন ছবির ট্রেলারে রয়েছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা ৷ এর আগে ওড়িয়া ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছিল এই ছবিটি ৷ সেসময়ও ভীষণ জনপ্রিয়তা পায় 'দমন' (Daman In Hindi)৷ এই কাহিনি আসলে তৈরি হয়েছে ডাঃ ওমকার হোতার জীবনের ওপর ভিত্তি করে ৷

শুক্রবার অজয় এই ছবির ট্রেলার শেয়ার করে লেখেন, "বদলের দিকে এক পা আরও বাড়ালে তবেই মাইলফলক তৈরি হবে ৷" অন্যদিকে ট্রেলারটি নজর কেড়েছে বিদ্য়ুতেরও ৷ তিনিও শুভেচ্ছা জানান এই ছবির নির্মাতাদের ৷ মালকানগিরির আদিবাসী অধ্যুষিত একটি জেলাকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে একজন চিকিৎসক যেভাবে সংগ্রাম গড়ে তোলেন তার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে এই ছবি (Daman is Coming Soon)৷

গ্রামের কুসংস্কার এবং নানা বিধ আচারবিধির কথাও উঠে এসেছে এই ছবিতে ৷ শহর থেকে চাকরি নিয়ে বাধ্য হয়ে গ্রামে আসা এই চিকিৎসক কীভাবে গ্রামটিকে বদলানোর চেষ্টা করেন, তারই কাহিনি উঠে আসবে পরতে পরতে ৷ অনেক অবশ্য়ই মনে পড়ে যেতে পারে 'পঞ্চায়েত' সিরিজটির কথা ৷

এর আগে নভেম্বর মাসে ছবিটি ওড়িয়া ভাষায় মুক্তি পায় ৷ ডাঃ ওমকার হোতার বাস্তব কাহিনির ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে এই ছবিটি ৷ মালকানগিরির মতো প্রত্যন্ত একটি এলাকায় হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়েছিল তাঁর নিরলস পরিশ্রম ৷ ছবিটির কাহিনি রচনা ও পরিচালনা করেছেন দেবী প্রসাদ লেনকা এবং বিশাল মৌর্য। আগামী 3 ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবির হিন্দি ভার্সনটি ৷