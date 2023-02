সোনার কেল্লার শহরে সিড-কিয়ারার বিয়ের কাউন্টডাউন শুরু

জয়সলমের, 4 ফেব্রুয়ারি: 2021 শেরশাহ ছবির সেটে যে রসায়নটা তৈরি হয়েছিল, তা পূর্ণতা পেতে চলেছে বিয়েতে ৷ পরশু চারহাত এক হচ্ছে অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং অভিনেত্রী কিয়ারা আদবানির (Kiara Advani and Sidharth Malhotra to tie their knot on Monday) ৷ নতুন ইনিংস শুরু করছেন পর্দার বিক্রম বাত্রা এবং ডিম্পল চিমা ৷ আর ওয়েডিং ডেস্টিনেশন হিসেবে সেলেব জুটি বেছে নিয়েছে রাজস্থানের জয়সলমেরকে ৷ বিয়ের দু'দিন আগেই ভেন্যুতে পৌঁছে গেল দু'পক্ষ ৷ দুপুরে ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রাকে সঙ্গে নিয়ে জয়সলমেরে পৌঁছে গিয়েছিলেন কিয়ারা ৷ সন্ধেয় ওয়েডিং ডেস্টিনেশনে পা-রাখলেন সিদ্ধার্থও ৷ সঙ্গে অভিনেতার পরিবার-পরিজন (Actor Sidharth Malhotra reached Jaisalmer for wedding) ৷

কালো টি-শার্ট ও জগার্স, সাদা স্নিকার্স এবং কালো টুপিতে জয়সলমের বিমানবন্দরে পাপারাৎজিদের ক্যামেরাবন্দি হন সিদ্ধার্থ ৷ শনিবার সকালে কিয়ারার পাশাপাশি জয়সলমের বিমানবন্দরে ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন অভিনেত্রীর মা-বাবাও ৷ কিয়ারার সঙ্গে মনীশ মালহোত্রাকে দেখতে পাওয়ায় স্পষ্ট যে অভিনেত্রীর বিয়ের পোশাক তৈরি করছেন মনীশই ৷

জয়সলমের বিমানবন্দরে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা

শেরশাহ শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই চর্চায় সিড-কিয়ারা ৷ একত্রে বহুবার ক্যামেরাবন্দি হলেও কখনও সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি শেরশাহ জুটি ৷ আবার তাঁরা যে সম্পর্কে নেই, এমনটাও কখনও বলেননি দু'জনে ৷ জল্পনাকে সত্যি করেই অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে দু'জনে ৷ তবে এক্ষেত্রেও আড়ালে থেকেছেন পাত্র-পাত্রী ৷ বিয়ের তারিখ, ভেন্যু নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছুই জানাননি সিড-কিয়ারা ৷

বিয়েটা কি আদৌ হচ্ছে ? প্রশ্ন ছিল অনুরাগীমহলে ৷ শুক্রবার ইনস্টা পোস্টে সেই প্রশ্নের নিরসণ করেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ শেরশাহ প্রমোশনের একটি মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে ক্যুইন অভিনেত্রী লেখেন, "এই জুটিটা আমার ভীষণ আনন্দ দেয় ৷ সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম সত্যিকারের ভালোবাসা খুব কমই দেখা যায় ৷ ওদের একসঙ্গে স্বর্গীয় মনে হয় ৷"