মুম্বই, 27 জুলাই: ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মেলবোর্ন-এর এবারের সংস্করণে তেরঙা পতাকা উত্তলোন করবেন অভিষেক বচ্চন এবং কপিল দেব (Abhishek and Kapil to hoist Indian National Flag at IFFM )৷ অভিনেতা অভিষেক বচ্চন এবং প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিলদেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অতিথি হিসাবে ৷ আইএফএফএম তাঁকে এই সুযোগ দেওয়ায় খুশি অভিষেক ৷ তিনি জানান, এটা তাঁর জন্য একটা বড় সম্মান ৷

জুনিয়র বচ্চন বলেন, "আইকনিক ফেডারেশন স্কোয়ারে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারা আমার জন্য গর্বের বিষয় । এটা এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে অস্ট্রেলিয়ার থাকা ভারতীয়রা একত্রিত হবেন স্বাধীনতার 75তম বর্ষ উদযাপনে ৷ এটা ভারত অস্ট্রেলিয়ার বন্ধুত্বের একটি প্রতীক ৷ কপিল স্যারের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করতে পারা আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ এটি এমন একটি ইভেন্ট যা ক্রিকেট এবং সিনেমাকে একত্রিত করার একটি প্রতীকচিহ্ন হিসেবে থাকবে ৷ এই দু'টিই এমন বিষয় যা ভারতীয়দের বারবার একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে ৷"

উৎসবের পরিচালক মিতু ভৌমিক ল্যাঙ্গে বলেছেন, "ভারত স্বাধীনতা 75 বছর পূর্ণ করছে এবং এই ইভেন্টটি এই যুগান্তকারী মুহূর্তটি উদযাপনের একটি প্রতীক । আমরা আনন্দিত যে কপিল দেব এবং অভিষেক বচ্চন এই বছর যৌথভাবে তেরঙা পতাকা তুলতে একত্রিত হয়েছেন ।" অভিষেকের মত তিনিও এই অনুষ্ঠানকে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার বন্ধুত্বের উদযাপন এবং ক্রিকেট আর সিনেমার সুন্দর সংমিশ্রন বলে উল্লেখ করেছেন ৷

জানা গিয়েছে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে আগামী 12 অগস্ট এবং চলবে 20 অগস্ট পর্যন্ত ৷ এর আগে 2019 সালে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, অর্জুন কাপুর, টাবু, বিজয় সেতুপতি, রিমা দাস, জোয়া আখতার, করণ জোহরের মত তারকারা ৷ 2020 এবং 2021 সালে করোনার কারণে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয় এই ইভেন্টটি ৷ এবার প্রায় 100 ভারতীয় ছবি দেখানো হবে এই উৎসবে ৷ এর মধ্য়ে থাকছে অনুরাগ কাশ্য়প পরিচালিত এবং তাপসী পান্নু অভিনীত ছবি 'দোবারা'-ও ৷

আরও পড়ুন: করণের কফির আড্ডায় যাচ্ছেন করিনা? চর্চায় 'বেবো' র নয়া লুক