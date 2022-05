মুম্বই , 26 মে : প্রত্যাশা মতোই চাঁদের হাট বসেছিল পরিচালক করণ জোহরের 50তম জন্মদিনের পার্টিতে ৷ ভি-ক্যাট, হৃতিক-সাবা থেকে শুরু করে সইফ-করিনা প্রায় সমস্ত বি-টাউন সেলেবরাই উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানের রেড কার্পেটে ৷ বাদ পড়লেন না বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানও ৷ প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গেই এই পার্টিতে উপস্থিত হলেন তিনিও ৷ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পোজও দিলেন ক্যামেরাবাজদের জন্য (Kiran Aamir Appear Together at the 50th Birthday Party of Karan Johar) ৷

আমিরকে এদিন দেখা গেল স্টাইলিশ টি-শার্ট, জ্যাকেট আর ডেনিম জিন্সে আর অন্যদিকে রূপোলি ড্রেসে মোহময়ী হয়ে উঠেছিলেন কিরণ রাও ৷ গত বছর 21 জুলাই বিবাহবিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছিলেন এই বলি জুটি ৷ 2005 সালে কিরণের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন আমির ৷ আজাদ নামে এক সন্তানও রয়েছে তাঁদের ৷

তার আগে রিনা দত্তের সঙ্গে প্রথম সংসার পেতেছিলেন আমির ৷ তবে সেই দাম্পত্যও তেমন সুখের হয়নি ৷ 2002 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায় ৷ প্রথম পক্ষে দুই সন্তান রয়েছে আমিরের ৷ সম্প্রতি রিনা এবং তাঁর কন্যা ইরার জন্মদিনে পুরো পরিবারকে দেখা গিয়েছিল একসঙ্গে ৷ একদিকে যেমন উপস্থিত ছিলেন রিনা তেমনই উপস্থিত ছিলেন কিরণও ৷