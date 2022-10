নাসিক, 15 অক্টোবর: প্রেম, পরকীয়া এবং একটি সুপরিকল্পিত খুন ৷ এমনই শিহরণ জাগানো ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নাসিকে ৷ প্রেমিকের সঙ্গে একজোট হয়ে চিকিৎসক স্বামীকে 'খুন করেছেন' তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে ৷ স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক পলাতক (Second Wife and her lover allegedly killed doctor in Nashik Maharashtra) ৷

মৃত সতীশ কেশবরাও দেশমুখ পেশায় চিকিৎসক ৷ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সুহাসিনী দেশমুখ ৷ তাঁর প্রেমিক অরুণ কানদেকার ৷ চিকিৎসক দেশমুখ জানতে পারেন স্ত্রী সুহাসিনী, কানদেকারের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন ৷ তিনি এ বিষয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চান ৷ তাতেই যত বিপত্তি ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, 10 সেপ্টেম্বর নাসিকের মাহসরুলের একটি হাসপাতালে চিকিৎসককে রেস্ট রুমে নিয়ে যান তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সুহাসিনী ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রেমিক ৷ অভিযোগ, তাঁরা দু'জনে মিলে চিকিৎসককে একটি ইনজেকশন দেন ৷ অনুমান এরপরই চিকিৎসকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ চিকিৎসক দেশমুখকে আইসিইউতে রাখা হয় ৷ 33 দিন সেখানে থাকার পর 13 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান ৷

আর চিকিৎসকের মৃত্যুর পুরো ঘটনাটি সামনে আসে ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন চিকিৎসকের প্রথম পক্ষের পুত্র ৷ তদন্তকারী আধিকারিক (Mhasrul police station) এবং সহকারী ইনস্পেক্টর ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর আরও তদন্ত নতুন দিকে এগিয়ে যাবে ৷

ঘটনাটি খানিকটা সিনেমার মতোই ৷ সূত্র অনুযায়ী, ডাঃ দেশমুখের প্রথম স্ত্রী কয়েক বছর আগে আত্মহত্যা করেন ৷ সেই সময় চিকিৎসক এই সুহাসিনীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ৷ তা জানতে পেরেই তাঁর প্রথম স্ত্রী চরম পথ বেছে নেন ৷ আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ডাঃ দেখমুখকে কয়েক বছর জেলও খাটতে হয় ৷ তিনি কারাবাসে থাকাকালীন এক সন্তানের জননী সুহাসিনী আরেকজনকে বিয়ে করেন ৷ কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৷

কারাবাসের মেয়াদ কাটিয়ে ফিরে আসেন কেশব ৷ কিন্তু সুহাসিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার বিষয়টি বেজায় নাটুকে । করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুহাসিনী ডাঃ দেশমুখের কাছে যান ৷ নতুন করে দেখা হতেই দু'জনের মধ্যে পুরনো প্রেম ফিরে আসে ৷ তাঁরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন ৷ সবকিছু ঠিকঠাক ছিল ৷

এর মধ্যে সুহাসিনী আবার আরেকজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক জড়ান ৷ স্বভাবতই, ডাঃ দেশমুখ তা জানতে পারেন এবং এর বিরোধিতা করেন ৷ তাঁকে পথ থেকে সরাতে সুহাসিনী এবং তাঁর তৃতীয় প্রেমিক দেশমুখকে ইনজেকশন দিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেন ৷ তাতে সফল হন ৷ এখন সুহাসিনী ও তাঁর প্রেমিক পলাতক ৷

