দান্তেওয়াড়া (ছত্তিশগড়), 29 ডিসেম্বর: দান্তেওয়াড়ায় প্রেমিকাকে ধর্ষণ করল এক বিবাহিত ব্যক্তি (Married youth raped girlfriend at Dantewada) । অভিযুক্ত প্রথমে তার এক বন্ধু এবং ওই যুবতীকে নিয়ে মদ্যপান করে । মদ খাওয়ার পর মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায় ৷ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অভিযুক্ত যুবতীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । এর পর অভিযুক্ত তার বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে যায় । নির্যাতিতা সারা রাত অচেতন অবস্থায় সেখানে পড়েছিলেন । পরদিন গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় (Death after rape at Dantewada)। বুধবার পুলিশ অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

ঘটনাটি ঘটে দান্তেওয়াড়া জেলার বাচেলি থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, 25 ডিসেম্বর যুবতীর পরিবার থানায় অভিযোগ করে, 24 ডিসেম্বর দুপুর 12টা থেকে তাদের মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে । 25 ডিসেম্বর সকাল সাড়ে 6টার দিকে তাঁকে পদাপুরের মোবাইল টাওয়ারের কাছে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় । মেয়েটির চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় । ময়নাতদন্ত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং মাথায় গভীর আঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে । এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ।

বাচেলি থানার স্টেশন ইনচার্জ গোবিন্দ যাদব (Station Officer Govind Yadav) জানান, কদমপালের বাসিন্দা বুধরু ওয়ামি (বয়স 22 বছর) এবং বিজু রাম ওয়ামি (বয়স 20 বছর) তাদের সঙ্গে বাইকে যুবতীকে বসিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল ৷ এমনটাই জানা যায় এক প্রত্যক্ষদর্শীর তরফে ৷ এরপরেই সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ । দুই যুবককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি এড়িয়ে যায় থারা । তবে কিছুক্ষণ পর পুরো রহস্য ফাঁস করে দু'জনে ।

অভিযুক্ত যুবক বুধরু পুলিশকে জানায় সে বিবাহিত । ওই এলাকারই বাসিন্দা 22 বছর বয়সি এক যুবতীর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে যোগাযোগ ছিল তার । 24 তারিখে দেখা করার জন্য ডাকা হয়েছিল তাঁকে । যখন মেয়েটি পৌঁছন, তখন বুধরু ও তার বন্ধু বিজু রাম ওয়ামি তাঁকে বাইকে করে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় । পথে তিনজনই একসঙ্গে বসে মদ্যপান করে ।

মেয়েটি এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে তাঁর হুঁশ ছিল না । যখন তারা তাঁকে বাড়িতে নামানোর জন্য বাইকে বসানোর চেষ্টা করে, তখন তিনি প্রথমে মাটিতে পড়ে যান এবং অজ্ঞান হয়ে যান । এরপর মেয়েটির অচেতনতার সুযোগ নিয়ে বুধরু তাঁকে ধর্ষণ করে (Girlfriend rape in Dantewada) । এরপর তাঁকে সেখানে রেখে পালিয়ে যায় দুজনে । মেয়েটি সারারাত অজ্ঞান অবস্থায় একই স্থানে পড়ে ছিলেন । পরদিন সকালে গ্রামের লোকজন মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ।