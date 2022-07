ভগবানগোলা, 13 জুলাই: বারবার পরিবার ও বন্ধু মহলে আক্ষেপ করতেন স্ত্রীকে বোধহয় সংসারে ফেরানো সম্ভব নয়, কিন্তু বারণ সত্ত্বেও একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন স্ত্রী। (man from murshidabad died by suicide due to extraterritorial affair of wife) ৷ দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মোট 5 বার বাড়িও ছেড়েছেন ওই মহিলা । ফের স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে সংসারে মন দিতে বলেছিলেন সেলিম শেখ। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি ৷ শেষমেশ বুধবার সকালে স্বামী, সেলিম শেখের মৃতদেহ উদ্ধার হল ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন সেলিম ৷

মৃত্যুর আগে ওই ব্যক্তি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন স্ত্রীর দুই প্রেমিকের ছবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার হাবশপুর খাসমহলে। যদিও মৃতের পরিবারের দাবি সেলিম আত্মহত্যা করেননি তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে মৃতের স্ত্রী দিলরুবা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের দাবি বিয়ের আগে থেকেই একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন দিলরুবা।

সেলিম শেখের সঙ্গে বিয়ের পরও চরিত্র বদলায়নি তাঁর। বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে একজনের সঙ্গে পালিয়ে যায় সে। মাস দুয়েক খোঁজাখুঁজির পির ফের স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন সেলিম। বারবার স্ত্রীকে সংসারে মন দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোনও কথাই নাকি শুনতে রাজি ছিলেন না দিলরুবা ৷ এরপরে আরও বেশ কয়েকবার ঘর ছাড়েন তিনি ৷

স্ত্রীর দুই প্রেমিকের ছবি গলায় ঝুলিয়ে 'আত্মঘাতী' স্বামী

পরিবার ও বন্ধু মহলে বারবার সেলিম নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে হাঁটেননি । পরিবারের দাবি, সম্প্রতি রাজেশ শেখ ও হাকির শেখ নামে দুই যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন দিলরুবা। সে কথা জানতে পেরে স্ত্রীকে সতর্কও করে দেন সেলিম ৷ কিন্তু তাতেও সংসারে শান্তি ফেরেনি। এরপর বুধবার সকালে স্থানীয় একটি বাগানে সেলিম শেখকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। গলায় ঝুলছিল দিলরুবার দুই প্রেমিকের ছবি। মৃতের এক আত্মীয় বাদল শেখ বলেন, 'সেলিমকে খুন করেই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গলায় ছবি ঝুলিয়ে দিয়ে তদন্তের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা হয়েছে।'