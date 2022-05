বাগদা, 3 মে : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে বেশ কিছুদিন জেলে ছিল অভিযুক্ত । জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের অভিযোগকারিণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে (Allegation Against Youth for Again Raping After Getting Bail in Rape Case)। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ । সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানা এলাকায় (Crime in Bagdah)। ধৃতের নাম অভিজিৎ বিশ্বাস ।

গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে 10 বছর আগে বিয়ে হয় অভিযোগকারিণীর ৷ তাঁর একটি আট বছরের মেয়েও রয়েছে ৷ বেশ কয়েক বছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করেন তিনি । প্রায় চার বছর আগে অভিজিৎ বিশ্বাস নামে এই যুবকের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় । অভিযোগ, সেই সময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযোগকারিণীর সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে অভিজিৎ । সম্প্রতি বিয়ের কথা বলতেই বেঁকে বসে সে । বিয়ে করতে অস্বীকার করে । বিচার পেতে 4 এপ্রিল বাগদা থানায় অভিজিতের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগকারিণী ।

অভিযোগকারিণীর আইনজীবীর বক্তব্য

এই বিষয়ে অভিযোগকারিণীর আইনজীবী সায়ন কুমার ঘোষাল বলেন, "আগের মামলা থেকে এপ্রিলের 26 তারিখ জামিনে মুক্ত হয় অভিজিৎ । এরপর ছাড়া পেয়ে সোমবার রাতে অভিযোগকারিণীর বাড়িতে ঢোকে সে । সেখানেই একা থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযোগকারিণীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে অভিজিতের বিরুদ্ধে । পরবর্তীতে ঘটনার দিন গভীর রাতে অভিজিতের বিরুদ্ধে বাগদা থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা । অভিযোগ পেয়ে অভিজিৎকে গ্রেফতার করে বাগদা থানার পুলিশ । মঙ্গলবার ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।

