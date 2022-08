মোগাদিশু (সোমালিয়া), 20 অগস্ট: ভয়াবহ জঙ্গি হামলা পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়ায় ৷ শনিবার দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর হায়াত হোটেলে আতঙ্কবাদীরা হামলা চালায় (Mogadishu hotel attack) ৷ এক কমান্ডার জানিয়েছেন, এক ঘণ্টাব্যাপী ওই হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13 ৷ এখনও অনেকেই হোটেলে পণবন্দি হয়ে রয়েছেন ৷ মহম্মদ আবদিকাদির নামে ওই নিরাপত্তা আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, “আমরা আরও 5 জনের নিহত হওয়ার খবর পাচ্ছি ৷ ফলে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত অসামরিক মানুষের সংখ্যা 13 জনে দাঁড়াল (Death toll from Mogadishu hotel attack rises to 13 official) ।"

জঙ্গি সংগঠন আল-শাবাব ওই হামলা চালিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, দু'টি গাড়িতে বিস্ফোরক নিয়ে হোটেলে হামলা চালায় জঙ্গিরা, চলে গুলিও ৷ চলতি বছরের মে মাসে সোমালিয়ার তখতে বসেছেন হাসান শেখ মাহমুদ ৷ তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র 3 মাসের মধ্যেই এতবড় জঙ্গি হামলা হল রাজধানীতে ৷