শিলিগুড়ি, 18 জুন: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নির্বাচন রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে হবে ৷ নির্বাচন কমিশন সেই নির্দেশিকাই আজ জারি করেছে (GTA and Siliguri Mahakuma Parishad Election to be organised with State Police)৷ তারপরেই তোড়জোড় শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসনিকমহল (state police started preparations for elections)।

শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ডিসিআরসি নরসিংহ বিদ্যাপীঠ পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম । মহকুমা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হবে বলে দার্জিলিং জেলা পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে ।

প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ মোতায়েন করার পাশাপাশি বুথগুলিতে সিসি ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করা হবে । নির্বাচন যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে । বিশেষ করে ভোটের আগে সমাজবিরোধী ও অপরাধীদের আনাগোনায় রাশ টানতে শহর জুড়ে ইতিমধ্যে নাকা তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ (GTA and SMP Election)।

ভোটের সময় যাতে কোনওরকম সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রায় শতাধিক সমাজবিরোধী ও পুরনো আসামীদের উপর নজরদারি ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট । এছাড়াও যাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তাদের সেগুলি কমিশনারেটে জমা দিতে বলা হয়েছে । এদিকে মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের জন্য স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ স্পর্শকাতর বুথে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে ।

নির্দেশিকা জারি হতেই নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় শুরু পুলিশ ও প্রশাসনের

আরও পড়ুন: GTA and SMP Election: জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেন, "ভোটের সময় যাতে কোনওরকম সন্ত্রাস না-ছড়ায় সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে । নাকা তল্লাশি, পুরনো আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা-সহ নিরাপত্তার কাজ শুরু করা হয়েছে । এছাড়াও মাদক পাচার এবং অবৈধ টাকা পাচারের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান চলছে।" কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলা ও উত্তর দিনাজপুর থেকে প্রায় এক হাজার অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী চেয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন । এদিকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে এক হাজার পুলিশ ফোর্স রয়েছে যা মহকুমায় মোতায়েন করা হবে ৷