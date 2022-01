শিলিগুড়ি, 4 জানুয়ারি : কলকাতার পর এবার করোনায় সংক্রামিত উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স-সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের একটা বড় অংশ (At least 25 people infected with Corona at NBMC) । ঘটনায় উদ্বিগ্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এর ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়তে পারে ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় চিন্তায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরাও । যদিও পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে এবং চিন্তার কোনও বিষয় নেই বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে অন্তত 25 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মধুমিতা নন্দী, রেডিওলজি বিভাগের এক চিকিৎসক, ফার্মেসি বিভাগের এক কর্মী, 14 জন এমএমবিবিএস পড়ুয়া, 2 জন নার্স ও 6 জন পোস্ট গ্রাজুয়েটের পড়ুয়া ৷ সংক্রামিতদের হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে । তাঁদের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ হাসপাতাল থেকে মোট 100 নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ।

হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, "এখনও কলকাতার মতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷ তবে একটা বড় অংশ চিকিৎসক, নার্স এবং পড়ুয়া সংক্রামিত হয়েছেন । আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি । পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।"

প্রসঙ্গত, এর আগে করোনা আবহে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের একসঙ্গে 32 জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন । এদিকে জেলাতেও করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী । এই অবস্থায় হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবায় বড়সড় ধাক্কা খাবে বলে মনে করছে চিকিৎসকমহল ।

আরও পড়ুন : Containment Zone in Kolkata : উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতার করোনা পরিস্থিতি, বাড়ল কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা