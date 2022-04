শিলিগুড়ি, 1 এপ্রিল : রামপুরহাট-কাণ্ডের পর রাজ্যে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যার পরেই গত 5 দিনে শিলিগুড়িতে পুলিশি অভিযানে 6টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে (Fire Arms Recovered in Siliguri) ৷ এই ঘটনায় 17 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Seventeen Arrest With Fire Arms in Siliguri) ৷ এমনকি গত শুক্রবার থেকে রাজ্য পুলিশের সব ছুটি বাতিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সব জেলার পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন টানা অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করতে ৷ আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই নড়েচড়ে বসেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ৷

শুধু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নয় ৷ পুরনো আসামী ও দুষ্কৃতীদের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে পুলিশের তরফে ৷ এই কাজের জন্য প্রত্যেক থানার পাশাপাশি, কাজে লাগানো হয়েছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, গোয়েন্দা বিভাগকে ৷ সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির ভালবাসার মোড় এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ ৷ সেই অভিযানে দেবাশিস দাস নামে এক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ-সহ গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ৷ সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে প্রথমে দেবাশিস দাসকে আটক করে নিউ পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি পিস্তল এবং এক রাউন্ড কার্তুজ ৷

পাশাপাশি, ওই রাতেই ডাকাতির ছক বানচাল করে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ-সহ 5 জনকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ৷ ধৃতরা হল রবি রাজভার, রাকেশ পাসওয়ান, জীবন রায়, রোশন বিশ্বকর্মা, মহম্মদ রোশন জামিল ৷ ধৃতরা প্রত্যেকে শিলিগুড়ির বাসিন্দা ৷ রাতে নাকা তল্লাশির সময় মাটিগাড়া থানার পুলিশের কাছে খবর আসে যে, মাটিগাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে ৷ তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে ৷

বুধবার রাতে শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ৷ ধৃতের এর নাম সঞ্জয় হেলা ওরফে পাথারকি ৷ তিনি রানা বস্তি এলাকার বাসিন্দা ৷ ওই রাতেই শিলিগুড়ির 1 নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আরেক যুবককে গ্রেফতার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম গোপাল কর্মকার ৷ ধৃত ব্যক্তি শিলিগুড়ির 47নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৷

পাশাপাশি, বুধবার একটি ডাকাতির ছক বানচাল করে পুলিশ ৷ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া 6 দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ৷ তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি পিস্তল ও কার্তুজ ৷ ওই ঘটনায় ধৃতরা হলেন রাজেশ ছেত্রী, শুভম রায়, পৃথিবী সোনুনি, সায়ন বর্মন, সুমন সাখাননি, রাহুল হোসেন ৷ প্রত্যেকে শিলিগুড়ির বাসিন্দা ৷