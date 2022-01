শিলিগুড়ি, 7 জানুয়ারি : কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গে প্রবেশ করে গিয়েছে রাজ্য-সহ সমগ্র দেশ ৷ শুক্রবার স্বাস্থ্য় মন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিনে আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে (More than one lac infected in last 24 hours in India) ৷ পিছিয়ে নেই রাজ্যও ৷ বাংলায় দৈনিক আক্রান্ত 15 হাজার পেরিয়ে গিয়েছে ৷ এরমধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টি হল রাজ্যে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া বিষয়টি ৷ বিপুল সংখ্যায় চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় বিশেষজ্ঞরা ৷ তালিকায় নাম জুড়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের ৷ তবে এর পিছনে দায়ী পড়ুয়া-চিকিৎসকদের গাফিলতিই ৷ সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য (Reasons behind COVID cases at NBMC unfold) ৷

কোভিড আবহে খোদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্যবিধির দফারফা হয়েছে দায়িত্বশীল পড়ুয়া, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতেই। যার ফল এখন ভুগছে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। কীভাবে করোনার আঁতুড়ঘরে পরিণত হল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, করোনা-বিধি উড়িয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মাঝরাত পর্যন্ত চলেছে বর্ষবরণ উৎসব, নবীনবরণ অনুষ্ঠান। চলল নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া। মাস্ক পরিধানের বালাই নেই। ছিল না কোনও স্বাস্থ্যবিধি। উৎসব পালনের সেই ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

খোদ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার (উত্তরবঙ্গ) সুশান্ত রায়ের জন্মদিন পালন ঘিরে কোভিড-বিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য। জন্মদিন পালন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ওএসডি, হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী এবং পড়ুয়ারা ৷ অভিযোগ, এরপরেই রীতিমতো করোনার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বাদ যাননি কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, চিকিৎসক কল্যাণ খাঁ, মধুমিতা নন্দী, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত-সহ মোট 74 জন। সবকিছুর জন্য নবীনবরণ উৎসব, নতুন বছর সেলিব্রেশনকেই দায়ী করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর একাংশ।