শিলিগুড়ি, 4 মে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উত্তরবঙ্গের সফরের আগে পড়ল পোস্টার (Poster Campaign against Union Home Minister Amit Shah at Darjeeling) । শিলিগুড়ি ও কালিম্পংয়ের একাধিক জায়গায় অমিত শাহের বিরুদ্ধে ওই পোস্টার পড়েছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওই পোস্টারিং করেছে পাহাড়ে নতুন তৈরি হওয়া রাজনৈতিক দল ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদ (Bharatiya Gorkha Suraksha Parishad) ।

পোস্টারে লেখা হয়েছে, "গোর্খা জাতিকে আর কতদিন মিথ্যা সহ্য করতে হবে ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার উত্তরবঙ্গ সফরের আগে আমাদের জবাব চাই ৷" আর ওই পোস্টারিংয়ের পরই রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে । মূলত, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিকে সামনে রেখেই ওই পোস্টারিং করেছে সুরক্ষা পরিষদ ।

প্রসঙ্গত, অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ থেকে পদত্যাগ করে সম্প্রতি আলাদা রাজনৈতিক দল ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদ তৈরি করেন এসপি শর্মা । তিনিই ওই দলের আহ্বায়ক ৷ মূলত, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, পৃথক রাজ্য ও পাহাড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যেই ওই রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন তিনি । তাঁর দলের তরফেই এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে ৷

কিন্তু অমিত শাহের সফরের আগে ওই পোস্টারিং যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দিয়েছে পাহাড় থেকে সমতলে । কালিম্পংয়ের মোটর স্ট্যান্ড, ডম্বর চক, শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা যাওয়ার পথে একাধিক জায়গায় ওই পোস্টার লাগানো হয়েছে । অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) যাতায়াতের পথে ওই পোস্টার লাগানো হয়েছে, যাতে তাঁর চোখে পড়ে ।

ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদের আহ্বায়ক এসপি শর্মা বলেন, "প্রতিবার আমাদের মিথ্যা বুঝিয়ে ভোট নেওয়া হয় । 2009 সাল থেকে একই চলে আসছে । আমরা বিজেপিকে জিতিয়ে আসছি । কিন্তু কোনও কাজ হয়নি । একমাত্র স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান পৃথক রাজ্য । কিন্তু তাতে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না । সেজন্য আমরা চাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের সফরে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিক ।"

শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শঙ্কর ঘোষ (BJP MLA Sankar Ghosh) বলেন, "একমাত্র বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় ও পাহাড়বাসীর পাশে রয়েছে । সংবেদনশীল একটা বিষয় । সেই জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা একাধিকবার পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রর কাছে জানিয়েছে । কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের আগে এই ধরনের পোস্টারিংয়ের বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের দেখা উচিত ।"

স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিকে সামনে রেখেই বিগত লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ে জয়লাভ করেছে বিজেপি । সেই সময় জোট সঙ্গী জিএনএলএফের হাত ধরে সাফল্য পেয়েছে গেরুয়া শিবির । জিএনএলএফের সঙ্গে সেই সময় সিপিআরএম, অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি একত্রে বিজেপিকে সমর্থন করেছিল ।

কিন্তু 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সমীকরণ অনেকটাই বদলে গিয়েছে । নতুন রাজনৈতিক দল অজয় এডওয়ার্ডয়ের হামরো পার্টি, অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সঙ্গে নাম জুড়েছে ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদের । এই সমস্ত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলছে । যার ফলে জিএনএলএফের সঙ্গে লড়েও বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে দার্জিলিং পৌরসভা ।

