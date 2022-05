শিলিগুড়ি, 16 মে : শহরের মধ্যে যে একটা সুন্দর স্পোর্টস মিউজিয়াম আছে তা হয়তো অনেকেই জানেন না ৷ জানবেনই বা কী করে ৷ প্রচার আর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই তা পড়ে রয়েছে ৷ 'ক্রীড়াদীপ্তি' স্পোর্টস মিউজিয়াম (Museum of Siliguri) ৷ যা অনায়াসেই আর পাঁচটা ক্রীড়া মিউজিয়ামকে পিছনে ফেলে দিতে পারে ৷ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ও ইরফান পাঠানের উদ্বোধন করা এই ক্রীড়া সংগ্রহশালার আজ বেহাল দশা (Kriradipti Sports Museum is in Bad Condition) ৷

কী না রয়েছে এখানে ৷ জাতীয় ক্রিকেট থেকে ফুটবল, হকি থেকে লন টেনিসের নামকরা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড়দের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ও ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবি ৷ মহেশ ভূপতির টেনিস র‍্যাকেট, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত গ্লাভস, ব্যাট, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের সই করা উইকেট, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ব্যবহৃত উইকেট, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সই করা জার্সি, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া ও জিম্বাবোয়ের ট্রাই সিরিজের বল, মহম্মদ ক্যাফের কাউন্টি ক্যাপ, আলি কামারের বক্সিং গ্লাভস, ব্লেজার ও জার্সি-সহ এমনই মনকাড়া একাধিক সামগ্রী । কিন্তু এমন অমূল্য সব সামগ্রী থাকার পরেও আজ ওই মিউজিয়াম অবহেলিত । বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে মিউজিয়ামটিতে এমন অমূল্য সব সামগ্রী রয়েছে ।

মিউজিয়ামের সামগ্রীর পাশাপাশি একে একে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে পরিকাঠামো । বিকল হয়ে গিয়েছে সিসি ক্যামেরা । ভিতরে পর্যাপ্ত আলোর চূড়ান্ত অভাব । দেখাশোনার জন্য একজন লোক নিয়োগ করা হয়েছে ঠিকই । কিন্তু সেও কাজ করে নামমাত্র । মিউজিয়ামটি প্রতিদিন বিকেল 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত খোলার কথা । কিন্তু বর্তমানে তা কোনওদিন খোলা হয় । আবার কোনও দিন খোলা হয় না । নিয়মিত পরিষ্কারও করা হয় না ঠিকমতো । যার ফলে মিউজিয়ামের সম্পদগুলির উপরেও নোংরার আস্তরণ পরে গিয়েছে ৷

2006 সালে তৎকালীন বাম আমলে অশোক ভট্টাচার্য পর ও নগরোন্নয় মন্ত্রী থাকাকালীন শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নিজ উদ্যোগে এই মিউজিয়ামটি তৈরি করেছিলেন । এরপর তার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ৷ পরে তা স্টেডিয়াম কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয় । পালা করে আগে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের মিউজিয়ামে নিয়ে আসা হত ।

ক্রীড়াদীপ্তি স্পোর্টস মিউজিয়ামের বর্তমান অবস্থা

এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামটি রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতর অধিগ্রহণ করেছে । যার ফলে ওই মিউজিয়ামের দায় এখন স্টেডিয়াম কমিটি, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর রাজ্য সরকার কেউই নিতে চাইছে না ।

এই বিষয়ে প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম । গোটা দেশ বা রাজ্যের মধ্যে ওই মিউজিয়ামটি একটি নিদর্শন হতে পারত । কিন্তু অবহেলায় তা নষ্ট হচ্ছে । জানি না এর পিছনে কোনও রাজনীতি রয়েছে কিনা ।"

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেন, "সত্যি মিউজিয়ামটি আর উদয়ন স্পোর্টস লাইব্রেরি অবহেলায় রয়েছে । রাজ্য সরকার স্টেডিয়াম অধিগ্রহণ করেছে । আমাদের ও ক্রীড়া মহলের রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন থাকবে যাতে তাঁরা এই মিউজিয়ামটিকে পুনরজ্জীবিত করে ।"

