শিলিগুড়ি, 14 মে : এবার বেঙ্গল সাফারি পার্কের নতুন অতিথিদের চাক্ষুষ করতে পারবে পর্যটকরা । শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ক্যাঙ্গারুদের এবার দেখার সুযোগ এনে দিল বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ । উদ্ধার হওয়া ক্যাঙ্গারুদের সাফারি পার্কে আসা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হল । আর এই সিদ্ধান্তে খুশি পর্যটকমহল । নতুন অতিথিদের জন্য পার্কে আকর্ষণ বাড়বে বলে আশাবাদী বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ (Tourists to get a chance to see kangaroo couple Alexa and Xavier) ।

প্রসঙ্গত, 1 এপ্রিল গাজলডোবা রোডে দুটি এবং ফাড়াবাড়ি এলাকায় একটি ক্যাঙ্গারু উদ্ধার করে বনদফতরের বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা । পরদিন সকালে ফারাবাড়িতে একটি ক্যাঙ্গারুর মৃতদেহ উদ্ধার করে বনদফতর । বনদফতরের প্রাথমিক অনুমান এগুলি পাচার করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । তাই পাচারকারীরা ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কাতেই জঙ্গলে ছেড়ে দেয় । সেই সময় ক্যাঙ্গারুগুলোকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারি পার্কে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল তারা । কিন্তু কিছুদিন পরে তিনটি ক্যাঙ্গারুর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ক্যাঙ্গারুটির মৃত্যু হয় । বাকি দুটো ক্যাঙ্গারুকে আলিপুর চিড়িয়াখানার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসা করা হয় । হাসপাতালে স্যালাইন দিয়ে ও খাওয়ার দিয়ে তারা সুস্থ্য হয়ে ওঠে । এর পর লেপার্ড ক্যাটের এনক্লোজারে তাদের রাখা হয় । সেখানেই নজরদারিতে রাখা হয়েছিল ক্যাঙ্গারু দুটিকে । কিন্তু তাদের এনক্লোজারে রাখলেও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত পর্যটকদের আড়ালে রেখে সবুজ কাপড় দিয়ে তাদের ঢেকে রাখা হয় ।

বর্তমানে তারা পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে ওঠায়, সেই সবুজ কাপড় এনক্লোজার থেকে সরিয়ে দেয় পার্ক কর্তৃপক্ষ । আর এখন ক্যাঙ্গারু দম্পতি পর্যটকদের সামনে আসতে প্রস্তুত । তাদের নাম রাখা হয়েছে অ্যালেক্সা ও জেভিয়ার (Kangaroo Couple Alexa and Xavier in Bengal Safari)৷ টিকিট কেটে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পর্যটকরা দেখতে পারবে তাদের । এবিষয়ে, বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর দাওয়া এস শেরপা বলেন, "আপাতত তাদের এখানেই রাখা হয়েছে । এখানকার পরিবেশের সঙ্গেও তারা অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে । ফলে এখনই তাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে কি না তা ভাবা হয়নি । এখন থেকে পর্যটকরা তাদের দেখতে পাবে ।"