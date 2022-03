শিলিগুড়ি, 15 মার্চ : বাগডোগরা বিমানবন্দরে রানওয়েতে ফাটল (Crack on The Runway of Bagdogra Airport) ৷ যার জেরে বন্ধ রয়েছে বিমান পরিষেবা (Flight Services Suspended in Bagdogra Airport) ৷ মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে ফাটল দেখা দেয় ৷ রানওয়েতে প্রথম ফাটল দেখতে পান বিমানবন্দরের ফিল্ড অফিসাররা ৷ খবর পাওয়া মাত্র বন্ধ করে দেওয়া হয় বিমান পরিষেবা ৷ আজ সকাল থেকে মাত্র তিনটে বিমান অবতরণ এবং দু‘টো বিমান উড়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ৷

কিন্তু, ফাটল দেখা দেওয়ায় যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিমান পরিষেবা ৷ যার ফলে বিমানবন্দরের বাইরে যাত্রীদের ভিড় বেড়ে যায় ৷ রানওয়ের ফাটলের জেরে এ দিন মোট 11টি বিমান বাতিল করা হয় বাগডোগরা থেকে ৷ তবে, ঠিক কখন পরিষেবা চালু হবে, এ নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে আগে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর শুভ্রমণি পি ৷ রানওয়ে মেরামত ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ তা শেষ হতে অন্তত 4 ঘণ্টা লাগবে ৷ তার পরেও বিমান পরিষেবা শুরু করা যাবে না ৷ যতক্ষণ না ফাটলের মেরামত ঠিক মত হচ্ছে, ততক্ষণ পরিষেবা চালু করা যাবে না ৷

যাত্রী দেবাশিস দে বলেন, ‘‘রানওয়েতে ফাটলের কারণে পরিষেবা বন্ধ রেখেছে ৷ কতক্ষণ বন্ধ থাকবে এখনও জানতে পারছি না ৷ না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে ৷’’ আরেক যাত্রী সায়ন মজুমদার বলেন, ‘‘যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ এ দিকে আমাদেরও দ্রুত কলকাতা যেতে হবে ৷ জানি না কী হবে !’’ এই ঘটনা নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘‘যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই হয়তো বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ তবে, এমনিতেই রানওয়ে মেরামতের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ছিল ৷ এখন পর্যটনের মরশুম ৷ বিষয়টা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দেখুক ৷’’

আরও পড়ুন : Bagdogra Airport : টানা 15 দিন বন্ধ থাকতে চলেছে বাগডোগরা বিমানবন্দর

প্রসঙ্গত, 11-25 এপ্রিল রানওয়ে মেরামতের জন্য বন্ধ থাকার কথা বাগডোগরা বিমানবন্দর ৷ মূলত, রানওয়ের তৃতীয় অংশের কাজের জন্য ওই কয়েকটাদিন পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু, তার আগেই এই বিপত্তি ৷ যার ফলে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয়েছে যাত্রীদের ৷