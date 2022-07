শিলিগুড়ি, 2 জুলাই: খাদ্যনালীতে খাবার আটকে, তা থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে মৃত্য হল এক কোভিড আক্রান্ত রোগীর ৷ মৃতার নাম মণি তামাং (৪০) ৷ তিনি দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং মহকুমার চুনাভাটির বাসিন্দা ৷ শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (COVID Patient Died in North Bengal Medical College and hospital) ৷ এখানকারই কোভিড ব্লকে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ৷

জানা গিয়েছে, কোভিড টিকার দুটি ডোজ ও বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরেও করোনায় সংক্রামিত হন ওই মহিলা ৷ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 28 জুন ওই মহিলা করোনা সংক্রমণ নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন । এরপর তার লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠালে তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে । এরপর তাঁকে কোভিড ব্লকে স্থানান্তরিত করা হয় ।

তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর দাবি, করোনায় সংক্রামিত হলেও ওই সংক্রমণের কারণে মণি তামাংয়ের মৃত্যু হয়নি ৷ অসুস্থ থাকাকালীন ওই মহিলার বুকে খাওয়ার আটকে শ্বাসকষ্ট দেখা যায় । সেখান থেকে তাঁর বুকে সংক্রমণ ছড়ায় (ফুড আস্পেশিয়া)। সে কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে (COVID patient died for food aseptia in North Bengal Medical College and hospital) ৷ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা এই প্রসঙ্গে বলেন, "ওই মহিলা করোনায় সংক্রামিত ছিলেন । তাঁর চিকিৎসাও চলছিল । তবে মৃত্যুর কারণ করোনা নয় । ফুড এস্পেশিয়া হয়েছিল তাঁর ।"

খাদ্যনালীর সংক্রমণে মৃত্যু বুস্টার ডোজ নেওয়া করোনা আক্রান্ত রোগীর

আরও পড়ুন : রাজ্যে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, 1700 ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা

বর্তমানে ফের বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ ৷ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা প্রস্তুত ৷ রয়েছে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোও ৷ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে করোনার আক্রান্ত রোগীদের জন্য মোট 16টি পৃথক বেড রয়েছে । বর্তমানে 13 জন করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন এখানে । প্রয়োজনে বেড আরও বাড়ানো হবে ৷