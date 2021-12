শিলিগুড়ি, 28 ডিসেম্বর : পৌর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই প্রার্থী হওয়া নিয়ে সরগরম শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহল । একদিকে রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী ঘোষণা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে, অন্যদিকে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার ।

এরই মাঝে শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে প্রার্থী না হতে পারার আশঙ্কায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র তুললেন এক বিজেপি কর্মী (bjp worker collect nomination paper before party announce candidate list in smc election 2022) । আর শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনের জন্য ওই বিজেপি কর্মীই নির্দল হিসেবে প্রথম মনোনয়ন পত্র তুললেন । আর তাতে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির (BJP Nomination Controversy at Siliguri) ।

মঙ্গলবার থেকেই মনোনয়ন পত্র তোলার দিন ঠিক করেছে নির্বাচন কমিশন । যদিও এখনও শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচনের (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি বিজেপি শিবির । কিন্তু এদিন শিলিগুড়ি মহকুমাশাসক বা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর থেকে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পত্র তুললেন ওই বিজেপি কার্যকর্তা ।

হনুমান প্রসাদ আগরওয়াল নামে ওই ব্যক্তি 41 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী । তিনি জানিয়েছেন, ওই ওয়ার্ড থেকে পৌর নির্বাচনে বিজেপির হয়ে লড়তে চান । প্রার্থী হওয়ার জন্য তিনি এর আগে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়-সহ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও জানিয়েছিলেন । কিন্তু তারপরও তাঁর আশঙ্কা তাঁকে প্রার্থী নাও করতে পারে বিজেপি শিবির । যে কারণে তিনি নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পত্র তুললেন ।

শুধু তাই নয় । তাঁর অভিযোগ, 2015 সালে পৌর নির্বাচনের সময় প্রাক্তন সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া এবং রাজ্য সহ-সভাপতি রথীন্দ্র বোস যোগ্য কর্মীদের প্রার্থী করার পরিবর্তে টাকা নিয়ে অন্য প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন ৷

তিনি বলেন, "আমাকে বিজেপি প্রার্থী করলে খুব ভাল । না-করলে আমি নির্দল হিসেবে লড়তে পারি । আমি প্রার্থী হওয়ার জন্য নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম । 2015 সালে টাকার বদলে প্রার্থী করা হয়েছিল । এবার অন্তত যোগ্য মানুষকে প্রার্থী করা হোক ।"