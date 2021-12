মালদা, 8 ডিসেম্বর : একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চে উঠছেন, তখনই অন্যদিকে গঙ্গা ভাঙন উদ্বাস্তুদের নিয়ে তাঁদের পুনর্বাসনের দাবিতে পথে নামে জেলা বামফ্রন্ট (Left front comes in to a protest for the river erosion victims)। যদিও জেলা প্রশাসনিক ভবনের মুখে সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ । তবে পরে ভাঙন দুর্গতদের নিয়ে জেলা বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধির হাতে নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেন । আজ ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকার তিন বিধায়কও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের এলাকার ভাঙন পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন । নদী ভাঙন যে এই জেলার অন্যতম বড় সমস্যা, তা এদিনের বৈঠকে স্বীকার করে নেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও । এনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নমামি গঙ্গে প্রকল্পকেও কটাক্ষ করেন তিনি ।

অন্যদিকে পুনর্বাসনের দাবিতে বুধবার বামফ্রন্টের মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বীরনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারটোলার উর্মিলা রবিদাস । তিনি বলেন, “গঙ্গার ভাঙনে বাড়ি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে । চার মাস ধরে চামাগ্রাম হাইস্কুলে থাকছি । এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি । প্রধান কিংবা পঞ্চায়েত সদস্য বলছেন, একটা ত্রিপল নিয়ে চলে যাও । কিন্তু যাব কোথায় ? আমাদের কেউ দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না ।" তার দাবি "প্রশাসন নয়, সাধারণ লোকজন আমাদের ছ’দিন খাবার দিয়েছে । নিজেদের দাবি নিয়ে আমরা বিডিও-র কাছে গিয়েছিলাম । তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন । আমাদের থাকার জায়গা চাই ।”

অন্যদিকে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলার বাম নেতা বিশ্বনাথ ঘোষ বলেন, “এই জেলার 64টি মৌজা গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে । আট লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । প্রতি বছর নদী ভাঙন হচ্ছে । কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার ভাঙন রোধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না । কেউ একবারও এলাকা পরিদর্শন করেননি ।"

ভাঙন দুর্গতদের পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিল বামেদের

অবশ্য শুধু বামদল নয়, প্রশাসনিক বৈঠকে ভাঙন এলাকার তিন তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকার, সমর মুখোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী মিত্রও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “গঙ্গা ভাঙন কেন্দ্রের বিষয় । বাস্তবিকই একটা বড় সমস্যা । আমরা নিশ্চয়ই এনিয়ে কেন্দ্রকে লিখব । এখন যে স্কুলগুলিতে ভাঙন দুর্গতরা রয়েছে, ক্লাস শুরু হলে তারা কোথায় যাবে?"

দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলাশাসক অবশ্য জানান, দুর্গতদের মধ্যে 139 টি পরিবারের জন্য পাট্টার ব্যবস্থা করা হয়েছে । বাকি মানুষদের পাট্টা দেওয়ার জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি । এনিয়ে নীতি আয়োগের সঙ্গে কথা বলতে হবে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "এক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে । যেখানে জমি আছে, সেখানে মানুষজনকে সরিয়ে আনতে হবে । বন্যা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে এখন কেন্দ্র কোনও টাকা পাঠায় না । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দিল্লি গিয়ে কথা বলে আসতে হবে । কিন্তু জলেই যদি সব টাকা চলে যায়, তবে অন্য কাজ করব কীভাবে ? ওরা নমামি গঙ্গে করছে । তার আগে তো ওদের ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ।”