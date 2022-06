মালদা, 14 জুন : কলেজ ক্যাম্পাস সবুজ রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিল মালদা কলেজ (innovative initiative to keep college campus green and plastic free in malda)। এতে সামিল হলেন জেলাশাসকও । পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চলল শ্রমদান কর্মসূচি । পড়ুয়া, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, হস্টেল স্টাফ, এনসিসি, এনএসএস ইউনিট সকলেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন (cleanness drive in college campus) ।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, "আজ মালদা কলেজে শ্রমদান কর্মসূচি চলছে । গ্রিন কলেজ, ক্লিন কলেজ স্লোগানের সঙ্গে পড়ুয়া-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলেই কলেজ চত্বর সাফাই করছেন । সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে । আমি ইটিভি ভারতের মাধ্যমে শহরবাসীর কাছে আবেদন রাখছি, প্রত্যেকে যদি শহরের জন্য কিছু শ্রম দান করেন, তাহলে শহর আরও পরিষ্কার থাকবে ।"

মালদা কলেজের (Malda College) অধ্যক্ষ মানস কুমার বৈদ্য বলেন, "আজ আমরা শ্রমদানের মাধ্যমে কলেজ প্লাস্টিক মুক্ত রাখার কাজ করছি । আমাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন কলেজের প্রশাসক তথা মালদা জেলাশাসক ।" কলেজের 52 বিঘা ক্যাম্পাস প্লাস্টিক মুক্ত বা গ্রিন রাখা বেশ চ্যালেঞ্জের, জানালেন অধ্যক্ষ । ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে এনসিসি, এনএসএস ইউনিট-সহ সমস্ত বিভাগকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । যে দল যত বেশি প্লাস্টিক কুড়িয়ে আনবে, সেই হিসাবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে ।