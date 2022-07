মালদা, 2 জুলাই : সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে বাবাকে গাছতলায় ফেলে পালিয়ে গেল মেয়ে (Daughter left old father under tree and fled with property)। বৃদ্ধ বাবার থেকে মুখ ফিরিয়েছে বাকি ছেলেমেয়েরাও । 8-10 দিন ধরে গাছতলায় পড়ে রয়েছেন 85 বছরের ওই বৃদ্ধ । গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দিলেও থানা থেকে কেউ খবর নিতে আসেনি বলে অভিযোগ । আসেননি জনপ্রতিনিধিরাও । এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে গ্রামবাসীদের মনে । তবে বিষয়টি জেনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মালতিপুরের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বকসি।

রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা 85 বছরের মীর এরাইত । তাঁর দুই স্ত্রী । প্রথম স্ত্রী আমিনা বিবি বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন । তাঁর মৃত্যুর পর মনোয়ারা বিবিকে বিয়ে করেন এরাইত । দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোনও সন্তান না-হলেও, প্রথম পক্ষের পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে বৃদ্ধের । একসময় ভ্যান রিকশা চালিয়ে, হাটে হাটে হলুদ বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন । এখন ছেলেমেয়েরাই তাঁকে ঘরছাড়া করেছে ।

গাছতলায় পড়ে 85 বছরের বৃদ্ধ

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজের তিন বিঘা জমি ছেলেমেয়েদের সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন মীর এরাইত । কিন্তু ছোট মেয়ে মোক্তারিকে তিনি অতিরিক্ত চার কাঠা জমি লিখে দেন । কথা ছিল, মোক্তারি বৃদ্ধ বাবাকে দেখাশোনা করবেন । সম্পত্তি ভাগের পর তিনি ছোট মেয়ের সঙ্গে থাকতেও শুরু করেন । কিন্তু 8-10 দিন আগে সেই মেয়ে তাঁকে গ্রামের একপ্রান্তে হাবেলি এলাকায় আমগাছের নীচে ফেলে রেখে চলে যান । এখন স্থানীয়দের দয়াতেই খাবার পাচ্ছেন তিনি । ছেলেমেয়েরা কেউ ঘুরেও তাকায় না (old man rejected by family living under tree)।

সম্পত্তি হাতিয়ে 85 বছরের বাবাকে গাছতলায় ফেলে পালাল মেয়ে

গ্রামবাসী শেখ আফসর আলির অভিযোগ, "বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়েছিল । পঞ্চায়েতও সব জানে । কিন্তু কেউ আসেনি । আমরা চাই, পুলিশ এসে বৃদ্ধকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক । তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিক । নয়তো সমাজ আরও খারাপ দিকে যাবে ।" এরাইতের বড় পুত্রবধূ মহেতুন বিবি অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা শ্বশুরকে ঘর থেকে তাড়াননি । তিনি ছোট মেয়ের কাছে থাকতেন । ছোট মেয়েকেই সব সম্পত্তি তিনি দিয়েছেন । সেই মেয়েই তাঁকে গাছতলায় ফেলে এসেছে ।

আরও পড়ুন: 71 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে উলটে গেল স্কুলবাস, আহত 15 পড়ুয়া

ঘটনাস্থল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে বাড়ি মালতিপুরের বিধায়ক(MLA) তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বকসির । তিনি বলেন, "ওই বৃদ্ধকে বাড়ি ফেরানোর সমস্ত ব্যবস্থা করছি । তবে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতেই এমন ঘটনা ঘটছে ।"