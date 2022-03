মালদা, 10 মার্চ : সংক্রমণ তলানিতে ৷ ফলে করোনা নিয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস মালদার জেলা স্বাস্থ্য দফতরে (Covid Situation is Under Control in Malda) ৷ আরটি-পিসিআর পরীক্ষার হার কমে গেলেও মালদায় সেভাবে জ্বর, সর্দি-কাশির মতো করোনার উপসর্গ লোকজনের মধ্যে খুব একটা নেই বলেই অনুমান করছেন জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা ৷ যদিও পরবর্তী সময়ে চতুর্থ ঢেউ এলে তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে চাইছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ আর সেই কারণে, এখন থেকেই মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷

মালদা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, “করোনার যা ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভাল ৷ এই মুহূর্তে মেডিক্যালের কোভিড ইউনিটে মাত্র একজন রোগী ভর্তি রয়েছেন ৷ গত কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা একের বেশি হয়নি ৷ গত তিনদিনে সংক্রমণের হারও খুব কম ৷ গতকাল 238টি লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৷ তার মধ্যে মাত্র একজনের নমুনায় সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে ৷ এমনকি বুধবারেই একজনের নমুনা পজিটিভ এসেছিল ৷ তার আগের দিন কোনও নমুনায় সংক্রমণ ধরা পড়েনি ৷ তবে, করোনা মোকাবিলায় আমরা এখনও তৈরি রয়েছি ৷ ভাইরাসকে আটকাতে এখনও সবাইকে কোভিডবিধি মেনে চলতে হবে ৷ তার জন্য আমি সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি ৷’’

সংক্রমণ তলানিতে, তবুও সতর্ক থাকতে পরামর্শ মালদা মেডিক্যালের চিকিৎসকদের

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে নাভিশ্বাস উঠেছিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের ৷ অন্তত দু’সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন 500 জনেরও বেশি মানুষ করোনা সংক্রমিত হচ্ছিলেন ৷ মেডিক্যালের ভাইরাল ল্যাবে যত নমুনা পরীক্ষার জন্য আসছিল, তার মধ্যে 50 শতাংশের বেশি নমুনায় সংক্রমণ ধরা পড়ছিল ৷ বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী জুনে করোনার চতুর্থ ঢেউ আসতে পারে ৷ সেই ঢেউ এলেও তার মোকাবিলা যেন হাতের বাইরে না চলে যায় ৷ তার জন্য জেলাবাসীর কাছে কোভিডবিধি মেনে চলার আবেদন জানাচ্ছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (Doctors Advise to be Careful for Fourth Wave of Covid) ৷