সল্টলেক, 9 মার্চ : সল্টলেকের 11 তলা উঁচু পুলিশ আবাসনের নিচে থেকে পাওয়া গেল এক তরুণের মৃতদেহ ৷ পুলিশের অনুমান, 11 তলা থেকে পড়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে মৃতের পরিচয় সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ পার্থ সারথি পাল নামে বছর বাইশের ওই তরুণ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ৷ এমএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র তিনি ৷ হঠাৎ কী কারণে পুলিশ আবাসনে গিয়েছিলেন ওই প্রেসিডেন্সির পড়ুয়া তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ (youth dies after falling from 11th floor of police quarter in saltlake) ৷

বিস্তারিত আসছে...