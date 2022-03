কলকাতা, 25 মার্চ : পুরুলিয়ার ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু (Congress Leader wife wants CBI Investigation in her Husband's Murder Case) । আজ, শুক্রবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিচারপতি মামলাটি গ্রহণ করেছেন ৷ আগামী সোমবার জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ।

উল্লেখ্য, গত 13 মার্চ সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Leader Murder Case) । কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ইতিমধ্যেই পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে ক্লোজ করেছে জেলা পুলিশ । তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে । কিন্তু রাজ্য পুলিশ যে তদন্ত করছে, সেই তদন্তের উপর কোনও আস্থা নেই বলেই সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে বলে জানালেন পুরুলিয়ার এক সময়ের দাপুটে কংগ্রেস নেতা নেপাল মাহাতো ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুরুলিয়া ঝালদা পৌরসভায় ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের তরফে পোস্টার দিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিল । এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হলেন তপনবাবুর স্ত্রী (Wife of Tapan Kandu Files case in Calcutta HC to Seek CBI Investigation in her Husband Murder Case) । আজ আদালতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা নেপাল মাহাতো ।

আদালতে এসে তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু বলেন, "ঝালদার পুলিশ নিজেরা যুক্ত থেকে আমার স্বামীকে মেরেছে । ঝালদা থানার আইসি বারবার হুমকি দিয়েছে, যাতে তৃণমূলে যোগ দেয় সে । 13 দিন হয়ে যাওয়ার পরও কিছু করা হয়নি । সেই কারণেই তো সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি ।"

পুরুলিয়া কংগ্রেস নেতা নেপাল মাহাতো বলেন, "নিহতের স্ত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কিচ্ছু করেনি । এই ঘটনায় একাধিক প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও থানা কিছু করেনি ৷ তার কারণ পুলিশ নিজেই বলছে তাদেরও চাপ দেওয়া হচ্ছিল তপনকে কান্দুকে তৃণমূলে যোগদান করানোর জন্য । পুলিশ-প্রশাসনের একটা অংশকে পুরো খেয়ে নিয়েছে রাজ্যের এই শাসকদল ।"

