কলকাতা, 2 মে : ভোট পরবর্তী হিংসার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতায় মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি (BJPs Rally on Post Poll Violence) ৷ সেই মিছিলে দলের সমস্ত সাংসদ ও বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিজেপির তরফে ৷ কিন্তু সোমবার সেই নির্দেশ কার্যত অমান্য করতে দেখা গেল ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংকে ৷ এদিনের মিছিলে উপস্থিতই ছিলেন না এই বিজেপি সাংসদ (BJP MP Arjun Singh Absent in Party's Mega Rally at Kolkata) ৷

গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো শোনাচ্ছিল অর্জুন সিংয়ের কথাবার্তা ৷ পাটশিল্প নিয়ে তিনি সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন কেন্দ্রের মোদি সরকারের (Modi Government) ৷ এই নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee)-সহ চার রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও লেখেন তিনি ৷ তখনই জল্পনা ছড়ায় যে তিনি কি এবার তৃণমূলের পথে পা বাড়ালেন (Why Arjun Singh Skips BJPs Mega Rally at Kolkata) ?

সেই জল্পনা আরও বৃদ্ধি পেল সোমবার ৷ অথচ শনিবার তড়িঘড়ি দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন অর্জুন সিং ৷ রাতেই দেখা করেন মোদি সরকারের বস্ত্রমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে ৷ পীযূষের একটি ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিবাচক পোস্টও করেন তিনি ৷ কিন্তু পরে আবার বস্ত্রমন্ত্রকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি ৷ তার পর তিনি সোমবার বিজেপির মহামিছিলে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল ৷

বিজেপি সূত্রে খবর, দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumder) তাঁকে ফোন করেন । কিন্তু তাঁর ফোন বন্ধ ছিল ৷ অন্যদিকে, অর্জুন সিং-এর জন্য বিজেপির মিছিল শুরু করতেও দেরি হয় । বির্তক এড়াতে সব রকম চেষ্টা করে বিজেপি । কিন্ত শেষ পর্যন্ত তাঁর মোবাইল বন্ধ করে দেওয়া হয় । ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি ৷

রাজনৈতিক মহলের মতে, অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে বড় কোনও লড়াই শুরু হয়েছে ৷ যা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ৷ কিন্তু সেই লড়াইয়ের জেরে যদি অর্জুন বিজেপির সংশ্রব ত্যাগ আবার ঘাসফুল শিবিরে ফেরেন, তা হলে তা অবশ্যই সামনে আসবে ৷ তখন বোঝা যাবে যে আসলে কী কারণে গোঁসা হয়েছে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতার ৷

আরও পড়ুন : Arjun Singh meets Piyush Goyal: বিদ্রোহে ইতি ? পাটশিল্প নিয়ে পীযুষের সঙ্গে 'ইতিবাচক' বৈঠকে আপ্লুত অর্জুন