কলকাতা, 27 জুলাই: ভারত সরকারের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা সামিটে বাজিমাত বাংলার ৷ পিপিআইইউসিডি পরিষেবাতে অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৷ তাতেই উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (West Bengal won the second prize for exemplary performance in PPIUCD Services) ৷

মুখ্যমন্ত্রী এদিন টুইটারে লিখেছেন, "ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা সামিট, 2022-এ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পিপিআইইউসিডি পরিষেবাগুলিতে পারফর্ম্যান্সের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার জিতেছে । সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ।"