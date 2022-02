কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি : শীতের মসৃণ যাত্রাপথে বারে বারে তাল কেটেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা । ডিসেম্বরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ন'বার জলীয় বাষ্প ভরা বাতাসে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়ার যাত্রাপথে কাঁটা ছড়িয়েছে । আবহাওয়া অফিসের (Regional Meteorological Centre Kolkata) পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধে বা রাতের দিকে বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Forecast Partly cloudy sky with light rain likely to occur towards evening or night) ।

শীতের বৃষ্টি নতুন নয় । ডিসেম্বরে পাঁচ বার, জানুয়ারিতে তিন বার এবং ফেব্রুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত একবার, অর্থাৎ মোট নয়বার 'খলনায়ক' পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উৎপত্তিস্থল অন্তত সাত হাজার কিলোমিটার দূরের ভূমধ্যসাগর । পূর্ব ইউরোপের ইউক্রেন এবং সংলগ্ন উচ্চচাপ অঞ্চল উত্তর মেরু থেকে শীতল বাতাস ধেয়ে আসছে । ভূমধ্যসাগরে উপরে স্থিত জলীয় বাষ্প এই বাতাসের সঙ্গে মিশে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হচ্ছে এবং তা ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ।

আবহাওয়াবিদরা পশ্চিম দিক থেকে আসা এই বাতাসকে 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' বলে থাকেন । তবে এবারের মতো ঘনঘন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা স্মরণাতীত কালে দেখা যায়নি । জানুয়ারি মাসের শেষ চোদ্দোদিন ছাড়া পুরো শীতকালে উত্তুরে হাওয়া লম্বা ইনিংস খেলতে পারেনি, যা মাঘের শেষেও অব্যাহত ।

বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16.7 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিক । আলিপুরের পূর্বাভাস বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 ডিগ্রি এবং 18 ডিগ্রিতে ঘোরাফেরা করবে ।

ভোরের দিকে কুয়াশা থাকলেও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । পুরুলিয়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়ার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে । উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে, ভিজতে পারে সিকিমও । মেঘ বৃষ্টি রোদ এবং উত্তুরে হাওয়া-এই চক্রব্যুহে ভুগছে জনজীবন ।