কলকাতা, 6 এপ্রিল : করোনার ওমিক্রন এক্সই ভ্যারিয়্যান্টের প্রথম রোগীর হদিশ মিলল মুম্বইয়ে (First case of Omicron XE in India detected in Mumbai) ৷ এছাড়া কাপা ভ্যারিয়্যান্টের এক রোগীর হদিশ মুম্বইয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে খবর ৷ একইদিনে সামান্য সংক্রমণ বাড়ল বঙ্গেও ৷ বুধবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 37 জন (West Bengal registers 37 new Covid cases) ৷ গতকাল সেই সংখ্যাটা ছিল 34 ৷ সংক্রমণের হার (Corona Positivity Rate) 0.15 শতাংশ ৷ যদিও আশার কথা ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনেরও মৃত্যু হয়নি ৷

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 199 জনের (স্বাস্থ্য দফতর অনুযায়ী, 21 হাজার 200 জন) ৷ রাজ্যে মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 17 হাজার 578 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা মুক্ত হয়েছেন 57 জন ৷ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 19 লাখ 95 হাজার 861 জন ৷ এদিন করোনা পরীক্ষা হয়েছে 12 হাজার 518 জনের ৷

রাজ্যে আরও 1 লক্ষ 1 হাজার 119 জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত মোট 7 কোটি 17 লাখ 79 হাজার 739 জনকে প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷ দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন 6 কোটি 2 লাখ 32 হাজার 518 জন ৷ রাজ্যে বুস্টার ডোজ পেয়েছেন 19 লাখ 84 হাজার 590 জন ৷