কলকাতা, 22 জুন: এ বার ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে আসতে চলেছে 21টি তাগড়াই ঘোড়া (Bengal police to buy 21 horses)। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষিত এই ঘোড়াগুলির এক-একটির দাম প্রায় 2 লক্ষ টাকা । ফলে ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে থমকে থাকা পুলিশ হর্স রাইডিং-এর প্রশিক্ষণ নতুন করে শুরু হবে (West Bengal police to buy horses from Haryana)।

রাজ্য পুলিশের ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে আইপিএস এবং অন্যান্য পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য পুলিশের হাতে বর্তমানে মোট 39টি ঘোড়া আছে (Kolkata Police)। কিন্তু এই 39টি ঘোড়ার মধ্যে খেলার জন্য বেশ কয়েকটি ঘোড়া সংরক্ষিত । পাশাপাশি দৈনন্দিন ট্রেনিং এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে সব সময় সব ঘোড়াকে প্রশিক্ষণের জন্য পাওয়া যায় না । ফলে সপ্তাহে 20 থেকে 25টি ঘোড়াকে নতুন আইপিএস আধিকারিকদের এবং অন্যান্য পুলিশকর্মীদের ট্রেনিং-এর কাজে পাওয়া যায় । এই হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ঘোড়াকে দিয়ে প্রশিক্ষণের কাজ করানো এক প্রকার প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে প্রশিক্ষকদের কাছে । কাজেই রাজ্য পুলিশের ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজের জন্য অন্তত 21টি নতুন ঘোড়া কিনতে নবান্নের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য পুলিশ । সূত্রের খবর, এই 21টি ঘোড়া হরিয়ানা থেকে কেনা হবে ।

আরও পড়ুন: Rescue Water Drone: ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে কলকাতা পুলিশ কিনছে রেস্কিউ ওয়াটার ড্রোন

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, শুধুমাত্র কলকাতা পুলিশে ঘোড়সওয়ার বাহিনী রয়েছে । আর এই ঘোড়সওয়ার বাহিনী ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট বা খেলা চলাকালীন কোনও স্টেডিয়ামে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক এবং অদ্বিতীয় । এ দিকে, প্রয়োজনের তাগিদে একাধিক জেলা পুলিশকে ভেঙে তৈরি হয়েছে কমিশনারেট । রাজ্যে নতুন কমিশনারেটগুলির অধিকাংশের অধীনে রয়েছে একাধিক স্টেডিয়াম । যেমন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের আওতাধীন কাঞ্চনকন্যা স্টেডিয়াম, বিধান নগর কমিশনারেটের আওতাধীন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন । এই সব স্টেডিয়ামে খেলা চলাকালীন ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট এবং পুলিশ প্রশিক্ষণের জন্য এ বার এই সব কমিশনারেটে নতুন করে ঘোড়ার আস্তাবল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য পুলিশের । তার জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষকের এবং একাধিক ঘোড়ার ।