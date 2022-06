কলকাতা, 14 জুন : 1 জুলাই থেকে রাজ্যে নিষিদ্ধ হচ্ছে 75 মাইক্রনের নিচে থাকা প্লাস্টিক । মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী রত্না দে নাগ (West Bengal govt is going to ban use of plastics below 75 microns from July 1st) । এবার আর শুধু কয়েকটি পৌরসভা নয়, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে প্লাস্টিক ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে মুর্শিদাবাদের কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারের প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশ মন্ত্রী জানান, পয়লা জুলাই থেকে 75 মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক বিক্রি বা ক্রয় করা যাবে না । এরপরেও যদি কেউ প্লাস্টিক বিক্রি ও ব্যাবহার করেন, তবে দু'পক্ষকেই যথাক্রমে 500 টাকা ও 50 টাকা জরিমানা দিতে হবে । এক্ষেত্রে কেউ যদি তারপরও প্লাস্টিকের ব্যাগ বা অন্য কোনও জিনিস কেনা-বেচা করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।

অন্যদিকে, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, দফতরের তরফে প্লাস্টিক তৈরির কারখানাগুলি পরিদর্শন করা হবে । যদি দেখা যায় সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কোনও কারখানা এই ধরনের প্লাস্টিক তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ । এদিন বিধানসভার অধিবেশনে কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারের প্রশ্ন করেন, 75 মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক উৎপাদনকারীদের উৎপাদন বন্ধ করার জন্য কী কী ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে? এর উত্তরে মন্ত্রী রত্না দে নাগ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একবার ব্যাবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন, মজুদ, বিতরণ, বিক্রি ও ব্যাবহার নিষিদ্ধ করার জন্য আটটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে বিঞ্জপ্তি দিয়েছে । এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 2016-র বিধি অনুযায়ী 1 জুলাই 2022 থেকে 75 মাইক্রনের নীচের প্লাস্টিক সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ করা হবে । প্লাস্টিকের কাঠি-সহ ইয়ার বাড, বেলুনের জন্য প্লাস্টিকের লাঠি, প্লাস্টিকের পতাকা, আইসক্রিমের স্টিকস, পলিস্টেরিন (থার্মোকল), কাপ, গ্লাস, কাঁটাচামচ, চামচ, ছুরি, নল, মিষ্টির বাক্সের চারপাশে মোড়ানো প্লাস্টিক ব্যবহার ও বিক্রি করা যাবে না ।

১ জুলাই থেকে রাজ্যে নিষিদ্ধ ৭৫ মাইক্রনের নিচে থাকা প্লাস্টিকের ব্যবহার

এধরনের কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য‌ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । আগামী 30 জুন 2022 এর মধ্যে এইসব প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন মজুদ, বিতরণ, বিক্রি এবং ব্যাবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে । পশ্চিবঙ্গে 191টি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদনকারী কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে । তাদেরকেও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ থেকে 75 মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

এদিন অপূর্ব সরকারের অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল লিমিটেড ও আই ভি এল ধানসিরি পেট্রো কেমিক্যাল ইন্ড্রাট্রিস লিমিটেডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছে রাজ্য সরকার । তাদের বলা হয়েছে, যাতে 75 মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ব্যাগ প্রস্তুতকারী কারখানাগুলিকে প্লাস্টিক দানা সরবরাহ না করা হয় । মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের পক্ষ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে প্লাস্টিক বর্জ্যের ওপর একটি সমীক্ষা করা হয় । সেই সমীক্ষা রিপোর্টে রাজ্যে 191টি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদনকারী কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে । তাদেরও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য এবং সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, এ রাজ্যে প্লাস্টিকের উৎপাদক ও ব্র্যান্ড মালিকের সংখ্যা 1194 ৷ পর্ষদের পক্ষ থেকে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের যথাক্রমে 500 টাকা ও 50 টাকা জরিমানা দিতে হবে ।