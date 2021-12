কলকাতা, 3 ডিসেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ আকার নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের ৷ সৌদি আরব যে ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে জাওয়াদ (Cyclone Jawad) ৷ শুক্রবারই অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে জাওয়াদের (Cyclone Jawad expected to hit coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha on Friday) ৷

এর প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ আবহবিদরা জানিয়েছেন, আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের জন্যই রাজ্যে থমকে রয়েছে শীতের গতি ৷ ঘূর্ণিঝড়ের জেরে ফের বৃষ্টিতে ভাসতে পারে বাংলার বিভিন্ন জেলা ৷ 3-5 ডিসেম্বর অর্থাৎ, আজ থেকে রবিবার অবধি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের তরফ থেকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে রাজ্যবাসীকে ৷

কী করবেন

সুরক্ষিত উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিন ৷

ব্যাটারিচালিত রেডিয়ো ব্যবহার করুন ৷

সরকারি আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাসগুলির উপর নজর রাখুন ৷

ওষুধপত্র, জল পরিশোধনকারী ট্যাবলেট, টর্চ, দেশলাই, হ্যারিকেন, মূল্যবান কাগজপত্র প্লাস্টিকে মুড়ে হাতের কাছে রাখুন ৷

দুর্যোগবার্তা শুনলে শুকনো খাবার, জল, জ্বালানির আয়োজন রাখুন ৷

মৎস্যজীবীরা নিরাপদস্থানে নৌকা বেঁধে রাখুন ৷

কী করবেন না