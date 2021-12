কলকাতা, 6 ডিসেম্বর : কলকাতা পুরভোটের রণকৌশল স্থির করতে ICCR প্রেক্ষাগৃহে বিজেপির জরুরি বৈঠক বসছে সোমের বিকেলে (West Bengal BJP calls an emergency meeting)। বৈঠকে কলকাতা পুরভোটের জন্য মনোনীত বিজেপির সমস্ত প্রার্থীদের তলব করা হয়েছে। বিকেল ৪টেয় এই বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। বিজেপির কেন্দ্রীয় সহকারী পর্যবেক্ষক অমিত মালব্যর নেতৃত্বে এই বৈঠকে বসছে রাজ্য বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অমিতাভ চক্রবত্তী, অর্জুন সিং-সহ বিজেপির নির্বাচন কমিটির সমস্ত সদস্যরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, বিজেপির ১৪২ জন প্রার্থীকেই ডাকা হয়েছে এই বৈঠকে (All 142 candidates will attend this meeting)। দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতার প্রার্থীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মূলত ঘর গোছাতেই এই বৈঠক বিজেপির। যার মূল লক্ষ্য ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা (BJP to make the blue print for upcoming KMC election on Monday meeting)।

একাধিক ওয়ার্ডে তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে বিজেপি প্রার্থীরা প্রচারে নামতেই পারেননি বলে অভিযোগ। খিদিরপুর, কলকাতা বন্দর, পার্ক সার্কাস, কসবা, মহাত্মা গান্ধি রোড এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের প্রাণে মারারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কিভাবে এই সমস্ত ওয়ার্ডে প্রার্থীরা কাজ করবেন, সে বিষয়ে বৈঠকে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ বিষয়ে বিজেপির সহ-সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " মূলত সাংগঠনিক বৈঠক। বিজেপির সমস্ত প্রার্থীদেরই তলব করা হয়েছে বৈঠকে ৷"